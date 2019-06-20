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Smartavia открыла регулярное сообщение из Москвы в Улан-Удэ

20 июня 2019

Авиакомпания Smartavia в рамках летнего расписания открыла регулярное воздушное сообщение между Москвой и столицей Бурятии - Улан-Удэ.

Первый полет на новом для авиакомпании направлении был успешно выполнен сегодня на авиалайнере Боинг 737-800 в компоновке full-economy class. На рейсе из московского аэропорта Домодедово в аэропорт Улан-Удэ совершили перелет 167 пассажиров, а в обратном направлении – 181 пассажир, что соответствует почти 100% загрузке. 

- Мы видим большой потенциал в новом маршруте, несмотря на то, что на нем работают и конкурирующие перевозчики. Успех здесь зависит от многих составляющих: тарифной политики, уровня сервиса и отношения к каждому пассажиру, - сказала коммерческий директор авиакомпании Smartavia Светлана Родионова.

Smartavia будет выполнять на данном маршруте полеты четыре раза в неделю. 


/ СИА /
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