Какой стратегии придерживаться России в период торговых войн

Когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы, никто толком не знал, какая будет его экономическая политика. И вообще сможет ли он полностью проработать свой президентский срок. Оппозиция ему внутри США была и остается очень сильной. Плюс изначально никто не мог понять, что конкретно будет скрываться за поддержкой американского бизнеса и борьбой с безработицей. Однако теперь все знаем, что Трамп – это, прежде всего, санкции и торговые войны. Какой стратегии придерживаться России в эпоху торговых войн, рассуждает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Риски для глобальной экономики в результате политики Трампа очень и очень высоки. Торговая война может обрушить американский и следом мировые фондовые рынки, что ударит по уверенности американских потребителей и может вызвать рецессию. В этом случае Brent может упасть до $30-35, и можно будет только благодарить Минфин и ЦБ, что они довели международные резервы России до $500 млрд.

На самом деле Россия столкнулась с санкциями и торговыми войнами раньше, чем остальной мир – в 2014 году. Ситуацию усугубило падение цен на нефть, что естественно стало критичным для российского бюджета. Лекарство было выбрано горькое, но эффективное – девальвация рубля, она обесценила издержки компаний, но позволила сохранить маржу. В результате реальные частные доходы упали на 11%, а ВВП – менее чем на 3%. В выигрыше остались бюджет и акционеры компаний. Рынок акций растет, «Сбербанк», «Газпром» и другие фишки радуют очень хорошими дивидендами.

Однако, несмотря на оптимизм Мосбиржи, реальные доходы населения демонстрируют динамику около нуля, в России рынок акций слабо связан с уровнем богатства граждан. Плюс слабые темпы экономического роста, которые, по нашей оценке, в текущем году должны составить только 1,5%, в 2020 – 1%. Что можно сделать для решения проблемы бедности и ускорения экономического роста в России?

Мы не верим в скорую отмену санкций, поэтому полагаем, что России стоит рассчитывать только на свои силы. Наши предложения следующие: