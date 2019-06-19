ИАЦ «Альпари»: Почему российский ВВП показал медленный рост в 1 квартале 2019 года

Тема роста экономики России всегда в центре внимания аналитиков ИАЦ «Альпари». Согласно первой предварительной оценке Росстата, российский ВВП в первом квартале 2019 года вырос на 0,5% в годовом исчислении. В текущих ценах объем ВВП превысил 24,49 трлн руб.

Напомним, что Банк России прогнозирует рост ВВП по итогам 2019 года в интервале от 1% до 1,5%. Такой же прогноз дает и Минэкономразвития, а Всемирный банк остается более пессимистичным, прогнозируя рост российского ВВП в текущем году не выше, чем на 1,2%. Темпы роста ВВП в первом квартале 2019 года в годовом исчислении замедлились по сравнению с ростом ВВП в первом квартале 2018 года, также в годовом выражении, когда валовый внутренний продукт России вырос на 1,1%. Замедление роста в первом квартале 2019 года может быть связано с повышением НДС с 1 января 2019 года, но такое замедление можно считать временным.

Напомним, что в первом квартале 2017 года российский ВВП в годовом исчислении вырос также на 0,5%, а по итогам всего 2017 года экономический рост в стране составил 1,5%. В 2019 году вероятность роста ВВП по максимальной границе прогноза ЦБ РФ и Минэкономразвития более низкая, чем в 2017 году с учетом повышения НДС. «Пострадали» в наибольшей степени в первом квартале сельское хозяйство, недвижимость и торговля, а драйверами роста стали добыча полезных ископаемых и финансовый сектор. Важно отметить, что фактор импортозамещения в первом квартале 2019 года был полностью исчерпан, и рост в сельском хозяйстве затормозился.

Данные по промышленному производству за январь-май 2019 года показали рост промышленности на 2,4% в годовом исчислении. Это несколько меньше темпов роста в январе-апреле 2019 года в годовом исчислении (2,8%). В мае 2019 года в годовом исчислении рост производства составил 0,9%. С учетом длительных каникул в мае текущего года замедление майских темпов роста легко объяснимо.

Мы согласны с прогнозами официальных российских ведомств и полагаем, что по итогам года ВВП нашей страны вырастет в интервале от одного до полутора процентов.

Причинами низких темпов роста российского ВВП является хроническое недоинвестирование в реальный сектор экономики. Несмотря на то, что в 2018 году объем инвестиций в основной капитал в России вырос на 4%, инвестиции направляются в основном в добычу полезных ископаемых, недвижимость и отчасти транспортный сектор. Санкции и угроза их ужесточения, а также не слишком благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса усугубляют ситуацию. Повышение НДС в начале 2019 года и угроза скачка инфляции вызвали временный спад в ряде секторов экономики.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»