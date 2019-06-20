БайкалИнвестБанк запустил обмен валюты через интернет-банк и мобильный банк

БайкалИнвестБанк запустил сервис «Обмен валюты» через системы Интернет-банк и Мобильный банк, об этом говорится в официальном сообщении на сайте банка.

Теперь стало возможно осуществлять конверсионные операции по выгодному курсу в режиме online без посещения офиса банка. При безналичном обмене денежные средства зачисляются сразу на счёт клиента. При необходимости денежные средства со счета можно получить в кассе банка без комиссии.

Для проведения операции требуется подключение к системе Интернет-банк и наличие счетов в соответствующих валютах. Открыть счет и подключиться к системе Интернет-банк можно в любом офисе АО «БайкалИнвестБанк», осуществляющем кассовое обслуживание физических лиц.