«Сбербанк Первый» поддерживает ключевые кинопроекты

«Сбербанк Первый» выступил партнером завершившегося в Сочи 30-го юбилейного кинофестиваль «Кинотавр».

Более 2200 зрителей за два выходных дня побывали в пяти кинотеатрах Москвы и бесплатно посмотрели девять культовых кинолент, ставших символами российского кино за последние 30 лет: «Анкор, ещё Анкор!», «Время танцора», «Брат», «Война», «Водитель для Веры», «Изображая жертву», «Волчок», «Географ глобус пропил», «Класс коррекции».

Сбербанк и Visa впервые привезли в Сочи проект F1RST TALK — это цикл публичных дискуссий «Сбербанка Первого» на самые актуальные темы c лидерами мнений. На «Кинотавре» провели встречу, посвященную развитию русского и мирового кинематографа за последние 30 лет.

Дискуссия также транслировалась и онлайн — любой человек из любой точки мира мог смотреть ее и участвовать в обсуждении. Суммарный охват онлайн-трансляции, которую можно было увидеть, как на сайте Сбербанка, так и во всех соцсетях, составил более 850 тысяч зрителей.

Спикерами дискуссии выступили: Президент российского кинофестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский, режиссер Федор Бондарчук, актриса Анна Михалкова, сценарист и режиссер Наталья Меркулова, режиссер Алексей Чупов, режиссер Наталья Мещанинова. Эксперты обсуждали вопросы кино, процесс развития киноиндустрии, основные тенденции, которые прослеживались в ней за последние тридцать лет, и самые современные тенденции, и направления, оказывающие влияние на развитие российского кинематографа. Запись встречи доступна по ссылке.

Мария Поденко, руководитель дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов»:

«Мы с гордостью поддерживаем российский кинофестиваль Кинотавр, который любезно предоставил нам возможность привезти сюда в Сочи наш дискуссионный проект F1RST TALK. Больше года назад мы запустили этот формат публичных дискуссий как раз беседой о киноискусстве».

Сбербанк намерен и дальше принимать самое активное участие в развитии российского кино. Весной этого года Сбербанк и акционеры Rambler Group приняли решение о создании совместного предприятия в индустрии цифровых медиа, контента и развлечений. Продукты и сервисы совместного предприятия будут интегрированы в экосистему Сбербанка. В результате партнерства экосистема дополнится продуктами одного из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн кинотеатров — Оkkо, а также оффлайн кинотеатром «Художественный». Кроме этого Сбербанк выступает стратегическим партнером Роскино в инклюзивном образовательном проекте «КиноОбразование без границ».

Партнерство «Сбербанка Первого» с «Кинотавром» — еще один шаг в сторону развития российской киноиндустрии. Сбербанк всегда уделял особое внимание популяризации любых видов искусств, поэтому намерен использовать все свои возможности для того, чтобы помочь российскому кинематографу выйти на более высокий уровень.

«Кинотавр» — главный национальный кинофестиваль России, полноценная независимая площадка для российского кинематографа, которая, неизменно оставаясь на территории искусства, ежегодно представляет срез самого актуального, яркого и талантливого кино, от авторского и экспериментального до жанрового и зрительского.

«Сбербанк Первый» — премиальная сеть Сбербанка. Порог входа для клиентов — от 5 млн в регионах и от 15 млн в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 149 офисов в 103 городах, 451 клиентский менеджер. В 2019 году премиальная сеть Сбербанка обслуживает ~75 тыс. клиентов. Их средний возраст — 53 года. Из них 65% — мужчины, 35% — женщины, 37% — топ-менеджеры, 30% — собственники бизнеса, 33% — рантье.

«Сбербанк Первый» предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на сайте www.sberbank.ru/sb1.