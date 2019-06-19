Клиенты «Открытие Private Banking» впервые смогут заработать на киберспорте

Клиенты «Открытие Private Banking» смогут получить доход в новой стратегии инвестиционного страхования жизни «eSport» за счет роста акций 10 компаний из стремительно развивающейся в России и в мире индустрии киберспорта.

Новая стратегия страховой компании «Росгосстрах Жизнь», входящей в группу «Открытие», объединяет инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и киберспорт. Среди компаний, которые будут обеспечивать доходность стратегии «eSport» - производители игр, онлайн видео и социальных платформ, фирмы, выпускающие аппаратные средства (игровые консоли, джойстики, специализированные клавиатуры и т.д.). Новая стратегия ИСЖ доступна для клиентов private сегмента банка «Открытие».

«Аудитория киберспорта демонстрирует внушительные темпы роста и уже превышает 150 млн человек, превосходя аудиторию Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы Азиатских игр рассматривают включение киберспортивных дисциплин в официальную программу соревнований 2022 года. По оценкам Goldman Sachs, объем рынка может вырасти с 655 млн долларов в 2018 году до почти 3 млрд к 2022 году ( то есть, на 350% за 5 лет), тем самым, делая сегмент одним из потенциально самых доходных, – комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель управления инвестиций СК «Росгосстрах Жизнь» – По нашим оценкам, потенциальная доходность от вложений в эту сферу может обгонять рыночные бенчмарки до 7-10% ежегодно на горизонте 5 лет, а инструменты защиты капитала только повышают привлекательность такой инвестиционной идеи».

«Мы уверены, что партнерство с «Росгосстрах жизнь» в рамках группы «Открытие» будет иметь синергетический эффект и позволит нашим клиентам получить качественный финансовый продукт. Киберспорт - не просто модная тема, но и быстрорастущий маржинальный сегмент бизнеса, который действительно может дать инвесторам достаточно высокую доходность». – прокомментировала Виктория Денисова, директор департамента «Открытие Private Banking».