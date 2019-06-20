Работа в банке стала менее престижна

Сегодня в Иркутске самое большое количество вакансий относится к трём сферам – «Продажи» (33%), «Строительство, недвижимость» (12%) и «Производство» (9%). Еще пять лет назад в тройку лидеров входила банковская сфера, кроме этого, сфера была одной из самых привлекательных для соискателей, но сегодня ситуация кардинально изменилась, отмечают аналитики HeadHunter.

Средняя зарплата, которую предлагают банки соискателям составляет 35 000 рублей, при этом среднее вознаграждение по Иркутску выше – 37 800.

На данный момент «Банки, инвестиции, лизинг» занимают только восьмую строчку по количеству предложений с долей в 7%, а динамика вакансий с начала года в Иркутске показывает и вовсе нулевую динамику, в то время, как общий рост предложений на иркутском рынке составил +16%.

Наиболее востребованные специалисты в данной сфере – менеджеры по продаже финансовых продуктов и привлечению клиентов.

Снижение активности работодателей не могло не отразиться на интересе соискателей: на одно предложение претендуют примерно два соискателя, в других сферах конкуренция в Иркутске выше – по 5 соискателей на место.

«Банковская сфера во многом стала первооткрывателем по автоматизации процессов. С одной стороны, отделения банков продолжают открываться, пусть и не в таком количестве, как несколько лет назад, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – Но с другой – сотрудников для обслуживания банковских операций требуется все меньше. Тут мы наглядно можем увидеть ответ на вопрос, заменят ли нас роботы? Да, во многих процессах, которые можно автоматизировать, заменят.

Сейчас это поняли многие соискатели: если еще несколько лет назад в банковской сфере была высокая конкуренция за место, то сейчас на место претендуют всего два кандидата. То есть, ситуация уже явно не в пользу работодателя».

Где сейчас работают те, кто когда-то трудился в банке, но сменил работу? 30% сегодня работают в «Бухгалтерии», 13% в продажах. «Далеко не все соискатели остались «офисным персоналом», например, 1% кандидатов с опытом работы в банке, сегодня ищет работу в сфере «Производство», а 2,5% в «Транспорт, логистика», - добавляет Елана Таращук.

Исследование проводилось с 11 по 18 июня 2019г.