6 июля в Иркутске стартует международное ралли «Шелковый путь – 2019»

6 июля в Иркутске, на площади графа Сперанского, будет дан старт российскому этапу международного ралли «Шелковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай. Приангарье впервые принимает соревнования, которые имеют статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

- В Иркутской области маршрут гонки пройдет по территории Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов. Статус мероприятия очень высокий, поэтому всё должно пройти на соответствующем уровне. Уже проведена большая подготовительная работа, но она еще не закончена. Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, проведения торжественного старта и подготовки скоростного участка трассы, - подчеркнул Губернатор Приангарья Сергей Левченко.

В связи с размещением и проверкой автомобилей, участвующих в ралли «Шелковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай, его стартом и предстартовыми мероприятиями в Иркутске, Ангарском городском округе, Шелеховском и Слюдянском районах с 4 по 7 июля планируются значительные ограничения или изменения схемы дорожного движения. О них организаторы будут информировать население через средства массовой информации и социальные сети.

Как рассказал директор по безопасности маршрута международного ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов, для участия в гонке уже зарегистрированы представители 36 стран. Это более 1300 человек и свыше 250 автомобилей различного типа, около 40 мотоциклов и квадрациклов, а также машины организаторов. Прием заявок продолжается.

Справка:

Ралли-марафон «Шелковый путь» - общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории сложности. Ралли впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей ралли. Соревнование включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года.

Ралли организовано в строгом соответствии со спортивным кодексом Российской автомобильной Федерации (РАФ) и Международной автомобильной Федерации (FIA).

Активное участие в организации ралли принимают Министерство спорта Российской Федерации, Главное государственное управление по физической культуре и спорту Китая, МИД Китая, FIA и автомобильные федерации пересекаемых стран.

Ралли получило название «Шелковый путь» с целью подчеркнуть евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. Мероприятие ежегодно проводится непосредственным организатором - Некоммерческим партнерством поддержки автоспорта «Силквей ралли». Руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» - Владимир Чагин.