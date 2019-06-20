АКРА подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинг банка, по мнению АКРА, обусловлен максимальной оценкой собственной кредитоспособности, высокой системной значимостью для российского рынка, а также высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно сильным уровнем кредитоспособности (относительно рейтингуемого лица).

Агентство считает, что в случае необходимости поддерживающая организация (100% акций банка принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG, RBI) готова предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для RBI (доля в доналоговой прибыли группы - 32% по итогам 2018 года), а потенциальный дефолт банка обусловит существенные операционные и финансовые риски для поддерживающей организации.

Итоговая оценка странового риска юрисдикции присутствия иностранной поддерживающей организации (Австрия, страны Центральной, Южной и Восточной Европы) устанавливается на уровне странового риска России, оценка кредитоспособности RBI определена агентством как умеренно сильная, а степень связи банка с акционером - как очень сильная. В результате оценка собственной кредитоспособности банка получает две дополнительных рейтинговых ступени.

В настоящее время в обращении находится выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием "ИА Райффайзен 1" класса "Б" объемом 761 млн рублей. Облигаций Райффайзенбанка в обращении нет.

Райффазенбанк по итогам первого квартала 2019 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".