Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего по корпоративному бизнесу филиала Банка УРАЛСИБ в Новосибирске. В данной должности он будет курировать работу корпоративного блока, в том числе, отвечать за реализацию планов по активному увеличению объема корпоративного бизнеса и выполнению плановых показателей банка в Сибирско-Дальневосточном регионе.

Артем Рохлин окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГАЭУ) и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Свою деятельность в банковском секторе начал в 2001 году в КБ «Сибирский крестьянский банк». Работал начальником отдела кредитных операций Новосибирского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», начальником отдела по работе с корпоративными клиентами Новосибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк», начальником управления МСБ в Новосибирском филиале ОАО «Альфа-Банк». Занимал должности заместителя управляющего Алтайского головного отделения Сбербанка России и заместителя управляющего филиалом - директора по клиентской работе банка ВТБ в Новосибирске.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 518 банкоматов, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.