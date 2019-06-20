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Новые семейные молочные животноводческие фермы появятся в четырех районах Иркутской области

20 июня 2019

Фермеры из четырех муниципальных образований Иркутской области признаны победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов на развитие семейных молочных животноводческих ферм. Итоги подвели в министерстве сельского хозяйства региона.

Как сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, всего средства получили пять крестьянских (фермерских) хозяйств: два из Боханского, по одному из Аларского, Эхирит-Булагатского и Заларинского районов. Грант может быть направлен на строительство фермы, а также на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных. Реализовать проект необходимо в течение двух лет.

Напомним, гранты из бюджета Иркутской области на развитие семейных молочных животноводческих ферм выделяют с 2013 года. За это время их получили 29 фермеров, 20 из которых завершили строительство ферм вместимостью не менее 120 скотомест каждая. Там содержатся племенные сельскохозяйственные животные, закуплена высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и современное оборудование. Создано более 80 рабочих мест. В 2019 году на выплату грантов из бюджета Иркутской области направлено 75 млн рублей. По поручению Губернатора региона Сергея Левченко с 2018 года максимальная сумма гранта на одно хозяйство увеличена до 15 млн рублей.


/ СИА /
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