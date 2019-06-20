В Иркутске средняя цена на комнаты за год увеличилась на 2,1%,

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В Иркутске спрос[1] на комнаты вырос на 38,4% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,1%, до 49 300 рублей за квадратный метр.

В целом по стране комнаты подешевели на 3,1%, до 42 700 рублей за квадратный метр.

Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что покупка комнат не всегда рассматривается как вариант для самостоятельного проживания, часто они приобретаются под арендный бизнес. В Иркутске предложение комнат для долгосрочной аренды выросло на 26,6%, а интерес к ним – на 24,7%.

«Предложение комнат есть только на вторичном рынке, их количество ограничено. При этом спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не растут так сильно — это обусловлено особенностями рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д.», — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Рейтинг городов по доступности комнат в 2019 году (цены в рублях)

Город Средняя цена кв. м Динамика цены Место по динамике 1 Ульяновск 27 400 -3,9% 23 2 Челябинск 30 600 -2,3% 20 3 Тольятти 31 400 -2,8% 22 4 Саратов 32 200 0,1% 15 5 Воронеж 35 000 -0,9% 18 6 Волгоград 35 200 -0,2% 16 7 Ижевск 36 500 -0,3% 17 8 Омск 36 700 0,9% 13 9 Барнаул 39 900 1,9% 9 10 Краснодар 43 000 4,4% 3 11 Самара 43 100 -1,0% 19 12 Тюмень 43 900 0,6% 14 13 Пермь 44 400 2,4% 6 14 Красноярск 44 800 3,7% 4 15 Нижний Новгород 45 900 1,1% 10 16 Ростов-на-Дону 46 500 -2,7% 21 17 Новосибирск 48 700 1,0% 11 18 Иркутск 49 300 2,1% 8 19 Уфа 58 200 2,3% 7 20 Казань 59 500 3,3% 5 21 Екатеринбург 61 200 0,9% 12 22 Санкт-Петербург 97 100 8,3% 2 23 Москва 186 200 10,9% 1 Вся Россия 42 700 -3,1%

На рынке долгосрочной аренды комнат предложение выросло на 23,8%, спрос — на 17,1%. Средняя цена при этом увеличилась на 1,8% — до 9200 рублей в месяц. Самым привлекательным городом с точки зрения аренды стали Москва и Санкт-Петербург, спрос на аренду комнат в которых составляет почти треть от общероссийского. В Иркутске комнату можно арендовать за 7 400 рублей в месяц (+1,1% за год).

Рейтинг городов по доступности аренды комнат в 2019 году (цены в рублях)

Город Средняя цена Динамика цены Место по динамике 1 Тольятти 4 700 1,6% 12 2 Ульяновск 5 200 3,4% 3 3 Воронеж 5 600 1,2% 15 4 Саратов 5 600 1,1% 18 5 Ижевск 5 700 1,0% 20 6 Челябинск 5 800 0,4% 21 7 Волгоград 5 900 3,5% 1 9 Омск 6 100 2,5% 5 8 Барнаул 6 100 2,2% 8 10 Нижний Новгород 6 700 1,8% 11 11 Краснодар 7 000 0,3% 22 12 Пермь 7 100 2,4% 7 13 Самара 7 100 1,3% 13 14 Красноярск 7 300 3,4% 2 16 Уфа 7 400 2,2% 9 15 Иркутск 7 400 1,1% 19 17 Ростов-на-Дону 7 600 1,3% 14 18 Тюмень 7 700 2,2% 10 20 Новосибирск 8 000 2,5% 6 19 Казань 8 000 1,1% 17 21 Екатеринбург 8 800 1,2% 16 22 Санкт-Петербург 11 700 3,1% 4 23 Москва 13 700 -3,6% 23 Вся Россия 9 200 1,8%

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.