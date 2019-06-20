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В Иркутске средняя цена на комнаты за год увеличилась на 2,1%,

20 июня 2019

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В Иркутске спрос[1] на комнаты вырос на 38,4% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,1%, до 49 300 рублей за квадратный метр.

В целом по стране комнаты подешевели на 3,1%, до 42 700 рублей за квадратный метр.

Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что покупка комнат не всегда рассматривается как вариант для самостоятельного проживания, часто они приобретаются под арендный бизнес. В Иркутске предложение комнат для долгосрочной аренды выросло на 26,6%, а интерес к ним – на 24,7%.

«Предложение комнат есть только на вторичном рынке, их количество ограничено. При этом спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не растут так сильно — это обусловлено особенностями рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д.», — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Рейтинг городов по доступности комнат в 2019 году (цены в рублях)

 

Город

Средняя цена кв. м

Динамика цены

Место по динамике

1

Ульяновск

27 400

-3,9%

23

2

Челябинск

30 600

-2,3%

20

3

Тольятти

31 400

-2,8%

22

4

Саратов

32 200

0,1%

15

5

Воронеж

35 000

-0,9%

18

6

Волгоград

35 200

-0,2%

16

7

Ижевск

36 500

-0,3%

17

8

Омск

36 700

0,9%

13

9

Барнаул

39 900

1,9%

9

10

Краснодар

43 000

4,4%

3

11

Самара

43 100

-1,0%

19

12

Тюмень

43 900

0,6%

14

13

Пермь

44 400

2,4%

6

14

Красноярск

44 800

3,7%

4

15

Нижний Новгород

45 900

1,1%

10

16

Ростов-на-Дону

46 500

-2,7%

21

17

Новосибирск

48 700

1,0%

11

18

Иркутск

49 300

2,1%

8

19

Уфа

58 200

2,3%

7

20

Казань

59 500

3,3%

5

21

Екатеринбург

61 200

0,9%

12

22

Санкт-Петербург

97 100

8,3%

2

23

Москва

186 200

10,9%

1
 

Вся Россия

42 700

-3,1%

  
 

На рынке долгосрочной аренды комнат предложение выросло на 23,8%, спрос — на 17,1%. Средняя цена при этом увеличилась на 1,8% — до 9200 рублей в месяц. Самым привлекательным городом с точки зрения аренды стали Москва и Санкт-Петербург, спрос на аренду комнат в которых составляет почти треть от общероссийского. В Иркутске комнату можно арендовать за 7 400 рублей в месяц (+1,1% за год).

Рейтинг городов по доступности аренды комнат в 2019 году (цены в рублях)

 

Город

Средняя цена

Динамика цены

Место по динамике

1

Тольятти

4 700

1,6%

12

2

Ульяновск

5 200

3,4%

3

3

Воронеж

5 600

1,2%

15

4

Саратов

5 600

1,1%

18

5

Ижевск

5 700

1,0%

20

6

Челябинск

5 800

0,4%

21

7

Волгоград

5 900

3,5%

1

9

Омск

6 100

2,5%

5

8

Барнаул

6 100

2,2%

8

10

Нижний Новгород

6 700

1,8%

11

11

Краснодар

7 000

0,3%

22

12

Пермь

7 100

2,4%

7

13

Самара

7 100

1,3%

13

14

Красноярск

7 300

3,4%

2

16

Уфа

7 400

2,2%

9

15

Иркутск

7 400

1,1%

19

17

Ростов-на-Дону

7 600

1,3%

14

18

Тюмень

7 700

2,2%

10

20

Новосибирск

8 000

2,5%

6

19

Казань

8 000

1,1%

17

21

Екатеринбург

8 800

1,2%

16

22

Санкт-Петербург

11 700

3,1%

4

23

Москва

13 700

-3,6%

23
 

Вся Россия

9 200

1,8%

  
 

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.

 


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