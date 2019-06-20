В Иркутске средняя цена на комнаты за год увеличилась на 2,1%,

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В Иркутске спрос[1] на комнаты вырос на 38,4% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,1%, до 49 300 рублей за квадратный метр.
В целом по стране комнаты подешевели на 3,1%, до 42 700 рублей за квадратный метр.
Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что покупка комнат не всегда рассматривается как вариант для самостоятельного проживания, часто они приобретаются под арендный бизнес. В Иркутске предложение комнат для долгосрочной аренды выросло на 26,6%, а интерес к ним – на 24,7%.
«Предложение комнат есть только на вторичном рынке, их количество ограничено. При этом спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не растут так сильно — это обусловлено особенностями рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д.», — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.
Рейтинг городов по доступности комнат в 2019 году (цены в рублях)
|
Город
|
Средняя цена кв. м
|
Динамика цены
|
Место по динамике
|
1
|
Ульяновск
|
27 400
|
-3,9%
|
23
|
2
|
Челябинск
|
30 600
|
-2,3%
|
20
|
3
|
Тольятти
|
31 400
|
-2,8%
|
22
|
4
|
Саратов
|
32 200
|
0,1%
|
15
|
5
|
Воронеж
|
35 000
|
-0,9%
|
18
|
6
|
Волгоград
|
35 200
|
-0,2%
|
16
|
7
|
Ижевск
|
36 500
|
-0,3%
|
17
|
8
|
Омск
|
36 700
|
0,9%
|
13
|
9
|
Барнаул
|
39 900
|
1,9%
|
9
|
10
|
Краснодар
|
43 000
|
4,4%
|
3
|
11
|
Самара
|
43 100
|
-1,0%
|
19
|
12
|
Тюмень
|
43 900
|
0,6%
|
14
|
13
|
Пермь
|
44 400
|
2,4%
|
6
|
14
|
Красноярск
|
44 800
|
3,7%
|
4
|
15
|
Нижний Новгород
|
45 900
|
1,1%
|
10
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
46 500
|
-2,7%
|
21
|
17
|
Новосибирск
|
48 700
|
1,0%
|
11
|
18
|
Иркутск
|
49 300
|
2,1%
|
8
|
19
|
Уфа
|
58 200
|
2,3%
|
7
|
20
|
Казань
|
59 500
|
3,3%
|
5
|
21
|
Екатеринбург
|
61 200
|
0,9%
|
12
|
22
|
Санкт-Петербург
|
97 100
|
8,3%
|
2
|
23
|
Москва
|
186 200
|
10,9%
|
1
|
Вся Россия
|
42 700
|
-3,1%
На рынке долгосрочной аренды комнат предложение выросло на 23,8%, спрос — на 17,1%. Средняя цена при этом увеличилась на 1,8% — до 9200 рублей в месяц. Самым привлекательным городом с точки зрения аренды стали Москва и Санкт-Петербург, спрос на аренду комнат в которых составляет почти треть от общероссийского. В Иркутске комнату можно арендовать за 7 400 рублей в месяц (+1,1% за год).
Рейтинг городов по доступности аренды комнат в 2019 году (цены в рублях)
|
Город
|
Средняя цена
|
Динамика цены
|
Место по динамике
|
1
|
Тольятти
|
4 700
|
1,6%
|
12
|
2
|
Ульяновск
|
5 200
|
3,4%
|
3
|
3
|
Воронеж
|
5 600
|
1,2%
|
15
|
4
|
Саратов
|
5 600
|
1,1%
|
18
|
5
|
Ижевск
|
5 700
|
1,0%
|
20
|
6
|
Челябинск
|
5 800
|
0,4%
|
21
|
7
|
Волгоград
|
5 900
|
3,5%
|
1
|
9
|
Омск
|
6 100
|
2,5%
|
5
|
8
|
Барнаул
|
6 100
|
2,2%
|
8
|
10
|
Нижний Новгород
|
6 700
|
1,8%
|
11
|
11
|
Краснодар
|
7 000
|
0,3%
|
22
|
12
|
Пермь
|
7 100
|
2,4%
|
7
|
13
|
Самара
|
7 100
|
1,3%
|
13
|
14
|
Красноярск
|
7 300
|
3,4%
|
2
|
16
|
Уфа
|
7 400
|
2,2%
|
9
|
15
|
Иркутск
|
7 400
|
1,1%
|
19
|
17
|
Ростов-на-Дону
|
7 600
|
1,3%
|
14
|
18
|
Тюмень
|
7 700
|
2,2%
|
10
|
20
|
Новосибирск
|
8 000
|
2,5%
|
6
|
19
|
Казань
|
8 000
|
1,1%
|
17
|
21
|
Екатеринбург
|
8 800
|
1,2%
|
16
|
22
|
Санкт-Петербург
|
11 700
|
3,1%
|
4
|
23
|
Москва
|
13 700
|
-3,6%
|
23
|
Вся Россия
|
9 200
|
1,8%
[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.