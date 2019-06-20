ВСЖД: Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%

За 5 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 8 тысяч пассажиров, что превышает показатель прошлого года на 26 %. В вагонах класса люкс совершили поездку свыше 1,2 тыс. пассажиров, в купейных вагонах – около 7 тыс. пассажиров.

Подавляющее большинство пассажиров – 7052 человека или 87,1 % – приобретали билеты «туда-обратно».

В связи с возросшей востребованностью в летний период состав поезда был увеличен. В настоящее время в нем курсируют два вагона класса люкс и девять вагонов купе.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.