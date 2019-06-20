Новости

ВСЖД: Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%

20 июня 2019

За 5 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 8 тысяч пассажиров, что превышает показатель прошлого года на 26 %. В вагонах класса люкс совершили поездку свыше 1,2 тыс. пассажиров, в купейных вагонах – около 7 тыс. пассажиров.

Подавляющее большинство пассажиров – 7052 человека или 87,1 % – приобретали билеты «туда-обратно».

В связи с возросшей востребованностью в летний период  состав поезда был увеличен. В настоящее время в нем курсируют два вагона класса люкс и девять вагонов купе.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Заработать и не потерять. Какие альтернативы депозитам предлагает фондовый рынок
Время инвестировать. БКС провел в Иркутске конференцию по финансовой грамотности
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании