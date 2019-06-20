Наибольшее количество «золотых» медалистов в Иркутске учатся в гимназии №25, лицее ИГУ, лицее №36 и лицее №3

20 июня на Нижней Набережной в Иркутске состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников города 2019 года «Надежда нации». С успешным окончанием школы медалистов поздравил мэр города Дмитрий Бердников.

В текущем учебном году среднее общее образование в Иркутске завершили 3848 человек. По итогам 2018-2019 учебного года с отличием школу окончили 311 выпускников. Среди них – победители и призёры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и спортивных состязаний. Наибольшее количество «золотых» медалистов в гимназии №25 (31 человек), лицее ИГУ (21 человек), лицее №36 ОАО «РЖД» (21 человек), лицее №3 (17 человек), сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.