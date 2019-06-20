Прокуратура нашла незаконную автомойку в Братске

Прокуратура Братска выявила многочисленные нарушения требований градостроительного, земельного законодательства, законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации автомоечного комплекса, расположенного на земельном участке по ул. Муханова в городе Братск.

Установлено, что, несмотря на отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, автомоечный комплекс с 1 марта 2019 года осуществлял незаконную деятельность по оказанию услуг населению.

Прокурор города в Братский городской суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации автомоечного комплекса, о приведении земельного участка, предоставленного собственнику автомоечного комплекса, в первоначальное состояние путем демонтажа подпорного сооружения – ограждения, установленного по периметру предоставленной части земельного участка, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным видом использования.

Решениями Братского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения не вступили в законную силу. Судебными приставами здание автомоечного комплекса опечатано, незаконная эксплуатация объекта прекращена.