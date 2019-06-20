Холдинговая компания, в которую входит ИК «Фридом Финанс», показала хорошие результаты по итогам 2018 года

14 июня стали известны результаты годового отчета Freedom Holding Corp. Данные были опубликованы на официальном портале Комиссии по ценным бумагам США (sec.gov).
Собственный капитал группы по результатам отчетного периода составил $117 597 000, активы группы - $350 911 000.
По сравнению с предыдущим годом (американский фискальный год длится с марта по март), Freedom Holding смог существенно улучшить свои показатели, включая рост доходов на 29% - до $74,3 млн.
Среди других ключевых показателей – прирост общей клиентской базы Холдинга, которая превысила 115 тысяч человек. Суммарные клиентские активы составили $1,3 млрд.
Холдинг также отчитался об увеличении комиссионных доходов более чем на 260%, что в значительной мере связано с приходом новых клиентов и расширением филиальной сети. В отчете отмечается и рост процентных доходов FRHC, который произошел в результате расширения в собственном портфеле Холдинга перечня долговых финансовых инструментов.
Все части Freedom Holding Corp. показали за прошедший фискальный год позитивную динамику: Казахстан, Украина, Узбекистан и Россия существенно расширили представительство в регионах, официально заработал офис Холдинга в Германии.
Генеральный директор ИК «Фридом Финанс» и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, комментируя финансовые результаты Холдинга, подчеркнул: «Наша работа в 2018-2019 годах была очень продуктивной, мы росли фактически по всем направлениям, и в этом, на мой взгляд, большая заслуга команды Холдинга. Бизнес-модель, которую мы выстроили, демонстрирует высокую эффективность, что находит отражение в растущем числе клиентов и увеличивающихся доходах Freedom Holding. Уверен, сформировавшаяся система управления станет основой дальнейшего роста и развития FRHC».
Напомним, что Freedom Holding Corp, куда входит российская инвестиционная компания «Фридом Финанс», является публичным международным холдингом, предоставляющим инвестиционные услуги в 7 странах (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Украина, Германия, Кипр). Акции Холдинга торгуются на OTCQX Best Market под тикером FRHC. По итогам 2018 года FRHC был включен в ТОП-50 компаний на OTCQX.