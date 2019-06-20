ИАЦ «Альпари»: Рубль фантастически силен

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», рубль сегодня идет напролом и укрепляется по всем фронтам. В качестве поддержки выступает и нефть, где баррель Brent дорожает и поднимается выше $63, и позитивная ситуация в секторе долга, и сегодняшняя риторика президента РФ Владимира Путина.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ проходили накануне. Ведомство разместило длинные долги сроком на 20 лет и столкнулось с высочайшим спросом со стороны инвесторов Выпуск 26230 разместился полным объемом и привлек 20 млрд руб., книга заявок оказалась переподписана в три раза. Такие длинные бумаги Минфин размещал впервые, и результаты, безусловно, впечатляют. Откуда такой бешеный спрос? Все дело в том, что на фоне развитых экономик и происходящего на их долговых рынках Россия в кои-то веки выглядит очень и очень симпатично.

Путин сегодня говорит много, конкретно и довольно остро, затрагивая болезненные социальные темы. Обычно рубль и валютный рынок в целом не реагируют на сообщения подобного рода, но сегодня все совпало.

Доллар США днем провалился к 63,27 руб. и может легко снизиться к 63,00 руб. Силу рубля видно было еще накануне, но реальность оказалась еще более красочной. Евро/рубль тоже проседает, пара легко реализовала цель снижения на уровне 71,50 руб. и теперь готовится к новому снижению в область 71,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»