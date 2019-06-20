Сбербанк принял участие в международной конференции по созданию доступной цифровой среды для людей с инвалидностью и пожилых людей

Сбербанк принял участие в конференции M-Enabling Summit, которая состоялась в Вашингтоне. Мероприятие посвящено доступности продуктов и сервисов для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Два сотрудника Сбербанка выступили на конференции. Валерия Курмак представила доклад о лучших практиках банка по адаптации сайтов и мобильных приложений для клиентов с особенными потребностями. Павел Попко, незрячий тестировщик цифровых сервисов, рассказал о принципах универсального дизайна и продемонстрировал функционал Сбербанк Онлайн, удобный для различных пользователей.

Уже несколько лет в Сбербанке команда «Особенный банк» адаптирует продукты и сервисы для людей с инвалидностью, пожилых клиентов и всех тех, кому в силу различных особенностей сложнее взаимодействовать с банком. Это направление включает в себя как технологическую адаптацию — сурдоперевод для людей с нарушениями слуха, голосовое озвучивание Сбербанк Онлайн и банкоматов для незрячих клиентов, пандусы в офисах и многое другое, — так и развитие инклюзивной культуры сотрудников, которая проявляется и в обслуживании клиентов с особенными потребностями, и при создании новых продуктов.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Наша задача — закладывать принципы доступности при проектировании продукта или сервиса как в физическом, так и в цифровом мире. В России живет 12 млн людей с инвалидностью, а с учетом пожилых людей, родителей с колясками, людей с временными ограничениями здоровья, например после трамв, можно говорить о десятках миллионов человек. И это не только вопрос технической доступности, но и вопрос культуры. Проблема доступности среды для людей с особыми потребностями в России крайне актуальна, поэтому мы охотно делимся знаниями — например, наше руководство по созданию доступных цифровых сервисов размещено в свободном доступе в интернете. Мы стремимся подавать правильный пример создания доступной цифровой и физической среды для всех, работая в тесном взаимодействии с государством и обществом».