«Школа 21» стала частью международной образовательной сети

Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов мирового уровня, вошел в сеть из 19 партнерских кампусов Ассоциации «42», по франшизе которой и работает московская «Школа 21». Для обеспечения конкурентоспособности российских ИТ-специалистов глобальное партнерство играет важную роль. Сбербанк рассматривает «Школу 21» как источник кадров для цифровой трансформации всей российской экономики, а также рассчитывает усилить свою команду, приняв на работу большую часть специалистов, подготовленных по этой инновационной методике.

Теперь у студентов всех кампусов, которые расположены в 13 странах мира появилась возможность свободно переводиться из одной школы в другую без потери достигнутого уровня. Установление общего ориентира для всех студентов будет гарантией одинаково качественных навыков выпускников, независимо от кампуса. Студенты получают возможность перейти к более амбициозным проектам в соответствии с окружающей средой, культурой, экосистемой, характерными для

каждого кампуса. В мировой цифровой среде, практически безграничной, приобретение международного опыта стало необходимостью.

Светлана Инфимовская, директор «Школы 21»:

«Мы отмечаем большой интерес к “Школе 21” среди иностранных абитуриентов, к этому мы уже успели привыкнуть, но теперь растет и количество заявок от действующих студентов Ассоциации “42”, которые хотели бы продолжить и завершить свое обучение именно в Москве, для российских образовательных заведений это уникальное событие. В ближайшее время из США к нам переведутся два студента, которые планируют строить карьеру именно в России».

Софи Виже, руководитель Ассоциации «42» в Париже:

«”Школа 21” открывает блестящие возможности для получения образования по самым востребованным ИТ-направлениям. Мы все видим, как интенсивно развивается цифровая среда в России и гордимся, что именно наши выпускники будут продолжать эту глобальную трансформацию».

Название «Школа 21» отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимые профессионалу в XXI веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией «42» — организацией, которая за 6 лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.