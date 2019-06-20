ВТБ кредитует АО «Красноярскнефтепродукт»

ВТБ в Красноярском крае профинансировал крупнейшую сеть АЗС в Красноярском крае — АО «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП») на сумму 900 млн рублей сроком на два года. Средства предоставлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

В рамках сотрудничества ВТБ будет осуществлять расчетно-кассовое обслуживание АО «КНП». Кроме того, финансовая организация будет проводить ежемесячные начисления заработной платы на счет сотрудников компании.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «ВТБ нацелен на всестороннюю партнерскую поддержку регионального бизнеса, в том числе с помощью кредитных ресурсов. Это способствует развитию компаний и успешному ведению хозяйственной деятельности».

Генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Борис Золотарёв рассказал: «На сегодняшний день компания осуществляет полный спектр услуг по поставке, хранению, реализации нефтепродуктов, мы обслуживаем практически все районы Красноярского края, в том числе удаленные северные территории, развиваем направление сопутствующих товаров. Безусловно, развитие бизнеса такого масштаба требует дополнительного банковского финансирования и мы признательны ВТБ за поддержку».

Справка

АО «Красноярскнефтепродукт» — крупнейшая сеть АЗС в Красноярском крае, включающая 173 АЗС, 14 нефтебаз, 5 лабораторий. На сегодняшний день в регионе работает 5 филиалов и 2 производственных участка, которые обеспечивают хранение, перевалку и доставку нефтепродуктов на территории присутствия.