Банк «Открытие» в Новосибирске стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

Филиал «Сибирский» Банка «Открытие» удостоен звания лауреата конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов». Диплом и награду из рук мэра города Анатолия Локтя получила старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук.

Организатором конкурса традиционно выступила Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГ ТПП). Целью конкурса является стимулирование предприятий и организаций города к разработке и производству продукции, услуг и технологий высокого качества.

Открытый конкурсный отбор за право присвоения продукции (услугам) официального статуса «Новосибирская марка» проводился НГ ТПП при участии мэрии Новосибирска в период с 14 января по 22 февраля 2019 года. К участию приглашались предприятия из сферы безопасности и защиты бизнеса, страховой, финансовой, логистической деятельности и транспортных перевозок. Решением конкурсной комиссии от 22.03.2019 года ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» филиал «Сибирский» был признан лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов».

«Почетное звание «Новосибирской марки» – результат большой работы всего коллектива банка «Открытие» в Новосибирске. Каждодневный труд, направленный на высокий командный результат, максимальное вложение сил, опыта и мастерства всех сотрудников банка в регионе, - именно это обеспечило нам победу в городском конкурсе» - отметила Ирина Демчук.