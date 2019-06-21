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Куда движется рубль?

21 июня 2019

Сбербанк провел традиционный бизнес-завтрак для крупнейших корпоративных клиентов на тему «Куда движется рубль?». Перед гостями выступили стратег по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов, старший экономист аналитического управления Родион Ломиворотов.

На встрече обсуждались динамика курса рубля и перспективы роста российской экономики до конца текущего года. Эксперты банка поделились идеями по размещению свободной ликвидности, сделав акцент на структурных депозитах.

В рамках бизнес-завтрака были подняты вопросы стабильности национальной валюты благодаря поддержке экспортеров, которым предстоит уплата рекордных дивидендов, и высокому спросу нерезидентов на ОФЗ; перспективы снижения ключевой ставки ЦБ России; выдвинуты прогнозы по инфляции на текущий год. Также было отмечено, что темпы экономического роста будут увеличиваться до конца 2019 года и этому будет способствовать усиление инвестиционной активности благодаря росту бюджетных расходов на финансирование национальных проектов.


/ СИА /
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