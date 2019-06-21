Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

С 17 июня 2019 года Примсоцбанк снизил ставки по программам ипотечного кредитования на приобретение готового и строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечных кредитов других банков. Получить кредит под ставку от 9% годовых можно до 17 сентября 2019 года.

Ставка снижена на 0,25 п.п. для все клиентов, оформивших ипотечный кредит в период с 17 июня по 17 сентября 2019 года. Дополнительно банк предоставляет скидку в 0,25 п.п. при оформлении кредита на сумму от 3,0 миллионов рублей для всех регионов России, за исключением Москвы и Московской области, где скидка действует при сумме кредита от 6 миллионов рублей.

Таким образом, минимальная ставка составляет 9% годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ, первоначальным взносом от 20% и сумме кредита в рамках акции, а также использовании опции «Назначь свою ставку». А для получателей заработной платы предусмотрена дополнительная скидка еще на 0.25 п.п., что позволяет оформить кредит под ставку от 8,75% годовых.

Срок ипотечного кредитования – от 3 до 30 лет, сумма – от 500 тысяч до 30 миллионов рублей.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.