На форуме «Армия» покажут танцующих роботов и проект шоколадной фабрики, сделанные школьниками

Презентация школьных инновационных проектов, победителей Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК», состоится на форуме «Армия-2019» при поддержке ПСБ и Фонда содействия инновациям. В конференции финалистов примут участие 43 юных изобретателя из более чем 20 городов России.

В этом году в числе лауреатов «Шустриков» -- проекты по тематикам «Аэрокосмос», «Интеллектуальные роботехнические системы», «Композитные материалы», «Нейротехнологии», «Аддитивные технологии», «Экология» и другим областям. Посетители форума смогут увидеть проекты, разработанные школьниками 2-11 классов, в том числе -- комплекс реактивного перемещения космонавта, автономных роботов и роботов на дистанционном управлении, ознакомиться с проектом нейросети для транспортной инфраструктуры, инновационными системами оплаты услуг и новыми технологиями для 3D-печати.

Помимо участия в форуме "Армия-2019" ребят ждет культурно-образовательная программа от ПСБ и Государственной Третьяковской галереи. Для "Шустриков" Третьяковка подготовила эксклюзивную экскурсию по постоянной экспозиции. ПСБ покажет школьникам собственное хранилище кассового центра, где ребята смогут узнать об основах оборота наличных в банках, увидят загрузку кассет банкоматов, научатся отличать настоящие деньги от фальшивых. Кроме того, для "Шустриков" на стенде банка на форуме "Армия-2019" будет организована лекция по финансовой грамотности.

«Шустрик» -- это школьник, умеющий строить инновационные конструкции. Конкурс проводится ежегодно среди учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет. В рамках конкурса школьники и студенты развивают навыки проектной деятельности и изобретательства, конструирования, создания макетов и прототипов. Организатором конкурса является Фонд содействия инновациям.

«Для нас очень важно поддерживать талантливых ребят, которые вовлечены в науку и готовы работать над своими идеями, воплощать их в жизнь. Изобретатели и инноваторы -- будущее нашего государства. Перед "Шустриками" открываются действительно большие перспективы. На форуме у них будет возможность пообщаться с уже состоявшимися технологическими лидерами, набраться опыта у руководителей крупных промышленных предприятий, обсудить свои проекты с топ-менеджерами ПСБ. И я не исключаю, что представленные ребятами проекты лягут в основу новых прикладных технологий, которые мы в самом ближайшем времени увидим в авиастроении, робототехнике и других перспективных направлениях», -- говорит глава дирекции информационных технологий ПСБ Сергей Пегасов.