Сергей Монин: «Банкам нужны идеи, в корне меняющие привычный взгляд на бизнес»

Сергей Монин выступил на первой студенческой конференции, посвященной сотрудничеству России и стран Евросоюза.

Первая в истории студенческая конференция «Breaking Down Barriers» состоялась при поддержке Райффайзенбанка 14 — 15 июня в Московской школе управления Сколково. Студенты из разных стран мира представили решения бизнес-кейса от Райффайзенбанка и пообщались с Сергеем Мониным.

Конференцию организовали два австрийских студента, которые обучаются в Москве, Игорь Митчка и Доминик Урак. Главной целью мероприятия организаторы обозначили возможность объединить молодое поколение разных стран через деловые интересы.

На саму конференцию были приглашены студенты, лучше всего справившиеся с решением бизнес-кейсов, которые предложили им компании-партнеры: Райффайзенбанк, Strabag, Австрийский центральный банк и Rail Cargo Group.

«Банки сегодня переживают цифровую трансформацию, меняются, внедряют инновационные технологии. Мы делаем ставку на новое поколение талантливых людей и ждем от них новых, в корне меняющих привычный взгляд на бизнес, идей. Мы будем поддерживать инициативы, которые направлены на поиск таких идей», — пояснил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

Корпоративно-инвестиционный бизнес банка предложил студентам поразмышлять о будущем CIB и предложить стратегию развития, которая помогла бы преумножить количество корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

Во время отборочного тура банк получил более 80 решений бизнес-кейса от самоорганизованных команд студентов ведущих университетов России и мира. В финал прошли пять команд, которые справились с решением лучше всего. Эти команды были приглашены на конференцию, презентовали свои решения. Все ребята получили подарки от банка за участие, а команда-победитель — еще и приглашение на ужин с именитыми спикерами конференции.