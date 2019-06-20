Raiffeisen Bank International открыл счет иностранного номинального держателя в НРД

НРД продолжает активное развитие сервисов, интегрированных с глобальной финансовой системой. Raiffeisen Bank International (Vienna) стал первым иностранным банком-кастодианом, который установил прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг, открыв счет иностранного номинального держателя напрямую в российском центральном депозитарии. Благодаря этому Банк получил возможность предоставить своим клиентам доступ к широкому спектру российских финансовых инструментов и сервисов НРД.

Установление сотрудничества стало возможным, благодаря изменению российского законодательства о рынке ценных бумаг, определившему универсальные условия доступа участников международной финансовой инфраструктуры на российский рынок. Ранее возможность открывать счета иностранного номинального держателя в центральном депозитарии была только у центральных депозитариев других стран и международных центральных депозитариев, иностранные банки и кастодианы должны были искать иные варианты обслуживания. Расширение возможностей доступа иностранных инвесторов на российский рынок ценных бумаг делает его более привлекательным и удобным.

«Установление прямой связи с российским центральным депозитарием расширит спектр вариантов доступа к рынку, предлагаемых клиентам банка, и будет стимулировать инвестиции в российский рынок ценных бумаг», — прокомментировал Аттила Салай-Берзевици, Исполнительный директор, Руководитель группы по обслуживанию ценных бумаг Raiffeisen Bank International.

«Возможность открытия иностранными компаниями счетов иностранного номинального держателя в НРД означает диверсификацию каналов доступа иностранных инвесторов на российский рынок. Мы полагаем, что такая модель взаимодействия создаст дополнительную ценность для клиентов Raiffeisen Bank International, заинтересованных в проведении операций на российском рынке», − отметил Эдди Астанин, Председатель Правления НРД.