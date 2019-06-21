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Средняя зарплата директора по закупкам в Иркутске составляет 115 тыс.рублей в месяц

21 июня 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты директоров по закупкам в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, по данным Superjob, директор по закупкам в этом городе в среднем получает 115 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 157 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 113 000 рублей, в Чите – 121 000 рублей, в Улан-Удэ – 104 000 рублей в месяц.

 


/ СИА /
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