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ИАЦ «Альпари»: Ралли вернулось на рынок, масштабы активности приятно удивили

21 июня 2019
На российском фондовом рынке сегодня энергия и драйв. Индекс МосБиржи к вечеру поднялся к 2780 пунктам, это очередной рекорд, которым в этом году уже мало кого можно удивить. Индекс РТС дотянулся до 1390 пунктов, новая цель — 1400 пунктов.

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным обычно никак не влияет на поведение бирж, тем более что основное звучащее в ходе этого общения власти с народом — это чистой воды популизм. Ни бизнесу, ни населению после «Прямой линии» легче жить не станет, но мы еще раз услышали и увидели, насколько то, что происходит в «верхах», далеко от народа. 

Нефть сегодня бурно дорожает, баррель Brent к вечеру поднялся к $63,65 и может повыситься дополнительно. Катализатором тут стало ухудшение положения доллара США, который слабеет после решений ФРС пересмотреть подход к монетарной политике.

Доллар США ушел ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года. К вечеру американская валюта торгуется по 62,98 руб., намерения «россиянина» укрепляться были видны заранее, но масштабы активности приятно удивили. Сейчас доллар может начать консолидацию в пределах 62,80-63,50 руб. Евро/рубль тоже снижается, но темпы просадки менее глобальные. Тут протестирована область поддержек 71,10-71,20, евровалюта способна просесть к 71,00.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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