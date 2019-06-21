Иркутянка оплатила долг банку, чтобы улететь на отдых в Таиланд

Иркутянка оформила кредит в размере 1,3 млн рублей, однако взятые на себя финансовые обязательства не выполнила, и банк обратился в суд с требованием взыскать задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на 50% заработной платы должника.а также постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Принятые меры послужили стимулом для скорейшего погашения оставшейся задолженности в размере 400 тыс. рублей, так как девушка приобрела путевку в Таиланд. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с окончанием исполнительного производства фактическим исполнением. Гражданка Б. беспрепятственно вылетела на отдых, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.