Катер, автомобиль и два лодочных ангара горели ночью в иркутском микрорайоне Солнечный

Сегодня ночью в Иркутске огнеборцы ликвидировали крупный пожар на проспекте Жукова. Горели лодочные ангары, катер и припаркованный рядом автомобиль.

Сообщение о пожаре в деревянном лодочном ангаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны города Иркутска около трех часов ночи. Уже через 6 минут на место прибыли огнеборцы. К этому моменту дощатый ангар площадью более 160 квадратных метров, обшитый поликарбонатом, был полностью охвачен огнем. Внутри горел катер, произошло обрушение кровли. Пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль «Тойота Филдер» и крышу соседнего кирпичного ангара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Через полчаса огонь был потушен, соседние ангары не пострадали, погибших и пострадавших нет. До 8 утра пожарные разбирали завалы и ликвидировали последствия.

«Сообщение о пожаре поступило слишком поздно, пламя успело охватить большую часть ангара, в котором находился не только катер, но канистры с горюче-смазочными веществами, которые способствовали распространению огня на значительную площадь», - пояснил руководитель тушения пожара Евгений Верхотуров.

В результате ночного происшествия уничтожен дощатый ангар, поврежден катер на площади 60 квадратных метров и кровля кирпичного ангара на площади 200 квадратов. Пострадали и пластиковые части автомобиля.