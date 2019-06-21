Кредитный портфель ВТБ в Иркутской области превысил 70 млрд рублей

ВТБ в Иркутской области подвел итоги первого квартала 2019 года. Совокупный кредитный портфель п достиг 74,4 млрд рублей и по сравнению с началом года увеличился на 8%. Объем привлеченных средств населения и предприятий региона на 1 апреля текущего года вырос на 34% и достиг 100,2 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Фото: А. Фёдоров



Кредитный портфель розничного бизнеса по итогам трех месяцев вырос на 5%, до 53,3 млрд рублей. Наибольшую долю - около 60% - в нем занимают кредиты наличными. За январь-март ипотечное и потребительское кредитование выросло на 5%. Портфель привлеченных средств физлиц за период вырос на 5% и составил 46,2 млрд рублей.

За первый квартал ВТБ выдал населению региона 6,5 млрд рублей заемных средств - на 35% больше, чем годом ранее. Основную долю составили выдачи потребительских кредитов – 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выдач ипотеки и автокредитов вырос на 20%, кредитов наличными – на 41%.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года составил 21,1 млрд рублей и с начала года увеличился на 13%. Свыше 90% в нем приходится на компании среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель по этому направлению вырос на 12% и составил 20,3 млрд руб. Объем привлеченных средств юридических лиц за период вырос в 1,7 раза и приблизился к 54 млрд рублей, в сегменте среднего и малого бизнеса этот показатель составил 15,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,7%.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «Мы продолжаем наращивать объемы бизнеса как в корпоративном, так и в розничном направлении. И в текущем году ВТБ продолжит активное участие в реализации значимых проектов регионального предпринимательства».