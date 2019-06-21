МТС запустил в Приангарье пакетное предложение со Спутниковым ТВ и безлимитным мобильным интернетом

«МТС» сообщает о запуске пакетного конвергентного предложения мобильного интернета и «Спутникового ТВ» во всех регионах России, где доступны услуги спутникового вещания оператора.

Запуск конвергентного продуктов со Спутниковым ТВ обеспечит пользователей доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета. Продукт в первую очередь ориентирован на жителей небольших городов и сельской местности, где Спутниковое ТВ – оптимальный способ доступа к телевизионным услугам, а мобильные сервисы – единственный способ выхода в интернет.

Продукт завоевал популярность в пилотных регионах, где на его долю приходилось до четверти первичных подключений. Его вывод на федеральный уровень позволяет обеспечить качественными сервисами связи и доступом к телесмотрению всех граждан России вне зависимости от места их проживания и наличия инфраструктуры фиксированной связи.

При подключении конвергентного продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь сможет купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета через 4G роутер и «Базовый пакет» Спутникового ТВ с 192 каналами и оплачивать услуги в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, а смотреть спутниковый телевизионный пакет «Базовый» - без абонентской платы. Размер абонентской платы в Иркутской области равен 800-м рублям.

«Вывод на рынок конвергентных продуктов для МТС является стратегическим направлением развития компании. В Иркутской области уже реализован проект по пакетному предложению для мобильных и фиксированных сервисов и МТС продолжает развивать это направление. Предложение со Спутниковым ТВ позволяет обеспечить наших абонентов самыми актуальными сервисами с максимальным удобством и минимальными затратами», - отметил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.

Спутниковое ТВ может быть подключено в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания. «Спутниковое ТВ» МТС на текущий момент является самой быстрорастущей компанией в сегменте. Его абонентская база превышает 700 тысяч домохозяйств.