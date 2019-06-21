В Иркутской области с 1 июля подорожает электроэнергия и вывоз ТБО

В Иркутской области с 1 июля 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию и вывоз ТБО. Постановление об этом было подписано в декабре 2018 года, сообщается в материалах региональной службы по тарифам.

Сейчас горожане платят 1,078 рублей за кВтч. С 1 июля по 31 декабря 2019 года тариф составит 1,11 рублей за кВтч.

Для населения, проживающего в сельских населённых пунктах, с 1 января по 30 июня тариф составляет 0,7546 рублей за кВтч, с 1 июля 2019 года – 0,777 рублей за кВтч.

Также с июля вырастет тариф на вывоз и утилизацию мусора. Для населения в зоне «Юг» он будет составлять 594,53 рубля за кубометр, тогда как сейчас итоговая стоимость услуги высчитывается из суммы 522,89 рубля, для зоны «Север» – 626,96 рубля (сейчас 595,33 рубля).

Что касается тарифов на водоснабжение и тепло, то они устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации. Так, в Иркутске с 1 июля холодное водоснабжение подорожает с 13,73 до 14,12 рублей за кубометр, водоотведение – с 12,60 до 12,96 рублей. Горячее водоснабжение для компонента на теплоноситель вырастет с 23,59 до 23,88 рублей за кубический метр, для компонента на теплоэнергию – с 1 тысячи 339,34 до 1 тысячи 392,91 рублей за Гкал. Отопление в Иркутске будет стоить 1 тысячу 392,91 рублей за Гкал против 1 тысячи 339,34 рублей сейчас.