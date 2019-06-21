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15 спецмашин пополнили автопарк пожарно-спасательной службы Иркутской области

21 июня 2019

Сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от новых пожарных автоцистерн начальникам пожарных частей нескольких муниципальных образований Приангарья. 15 спецмашин встанут на боевое дежурство в населенных пунктах Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Зиминского, Усольского, Черемховского, Иркутского и Ольхонского районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и по пересеченной сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют всё необходимое для эффективной работы.

- С 2017 года мы приобретаем для пожарно-спасательной службы Иркутской области 14-15 машин в год. В этом году будет больше – порядка 25 машин. Но при обновлении парка мы все машины не списываем – передаем их в сельскую местность, чтобы и фермерские хозяйства, и малые населенные пункты были оснащены, - подчеркнул глава региона.

 


/ СИА /
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