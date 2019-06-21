15 спецмашин пополнили автопарк пожарно-спасательной службы Иркутской области

Сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил ключи от новых пожарных автоцистерн начальникам пожарных частей нескольких муниципальных образований Приангарья. 15 спецмашин встанут на боевое дежурство в населенных пунктах Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Зиминского, Усольского, Черемховского, Иркутского и Ольхонского районов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Пожарные автомобили имеют шасси повышенной проходимости и обеспечивают возможность передвижения по дорогам различных типов и по пересеченной сельской местности. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют всё необходимое для эффективной работы.

- С 2017 года мы приобретаем для пожарно-спасательной службы Иркутской области 14-15 машин в год. В этом году будет больше – порядка 25 машин. Но при обновлении парка мы все машины не списываем – передаем их в сельскую местность, чтобы и фермерские хозяйства, и малые населенные пункты были оснащены, - подчеркнул глава региона.