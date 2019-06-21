С 1 июля «Лесхоз Иркутской области» начнет реализовывать 100% древесины на Санкт-Петербургской бирже

По поручению Губернатора Сергея Левченко через торги на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) с 1 июля текущего года начнется реализация 100% древесины, выставляемой на продажу ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

Лесхоз будет зарегистрирован на площадке СПбМТСБ в качестве самостоятельного участника и организатора торгов, ранее предприятие осуществляло это через брокера. Об этом было заявлено на заседании подкомитета по развитию организованных торгов лесоматериалами при Биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы, которое состоялось в правительстве Иркутской области по поручению полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Открывая мероприятие, первый заместитель Губернатора – Председатель кабинета министров Иркутской области Руслан Болотов отметил, что пилотный проект по биржевой торговле лесными ресурсами Приангарья был запущен в 2013 году во исполнение поручения Президента России Владимира Путина.

– На сегодня развитие биржевой торговли лесными ресурсами в нашем регионе находится на особом контроле. Сотрудничество осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии между Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржей, Правительством Иркутской области и региональным министерством лесного комплекса, – сообщил Руслан Болотов.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, подчеркнул, что целями работы, определенной «дорожной картой» Правительства РФ, является способствование рыночному ценообразованию в сфере торговли лесом, выводу ее из теневого оборота.

– Биржевые торги, которые мы сейчас активно развиваем, позволяют вымыть из цепочки посредников. Это означает, что может быть нормализована работа лесхозов, их деятельность из планово-убыточной становится доходной, есть возможность повышения взымаемости налогов, причем существенным образом растут поступления в доходы бюджета, – сказал Анатолий Голомолзин.

О ситуации на биржевом рынке в целом рассказал управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков. В 2014-2016 годах Иркутская область была единственным регионом, который в рамках пилотного проекта участвовал в торгах государственной древесиной на Санкт-Петербургской бирже. По словам директора Беарского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» Юрия Бакуна, начиналось все с торговли пиловочником – бревнами, пригодными для распилки на доски. В 2018 году при создании областного лесхоза основная ставка была сделана на собственную заготовку и переработку древесины.

С 2017 года к биржевой торговле стали присоединяться другие регионы. В настоящее время этой деятельностью помимо Приангарья занимаются Красноярский, Пермский, Приморский края, Удмуртская Республика, Республика Бурятия, Новгородская и Кировская области. Планируется, что в текущем году все вместе они реализуют через СПбМТСБ около 2,3 млн м3 леса и лесоматериалов. Кроме того, сейчас ведется подготовка и утверждение «дорожных карт» запуска организованных торгов с Вологодской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областями и Хабаровским краем. Эта работа ведется во исполнение Указа главы государства об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, подписанного в конце 2017 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.