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Пик покупок платьев для выпускных приходится на середину мая

21 июня 2019

Аналитики Авито выяснили среднюю цену платья для выпускных. Так в Иркутске платье для выпускниц подорожало за год на 16,1% и сейчас стоит в среднем 3 600 рублей. В целом по России, средняя стоимость платьев выросла на 11,1% до 4 000 рублей.

Чем ближе торжественная дата, тем активнее выпускницы и их родители искали платья на Авито. Число поисковых запросов в масштабах всей страны постепенно росло с начала года и достигло пика 12 мая (воскресенье): в этот день показатель начала года был превышен более чем в шесть раз. Такая высокая активность сохранялась до 20 мая (понедельник), а затем резко пошла вниз: наступала последняя неделя подготовки к основному этапу ЕГЭ. Таким образом, аналитики Авито обнаружили, что большинство старшеклассниц купили платья примерно в течение недели – за месяц до выпускного.


/ СИА /
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