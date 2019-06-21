Сергей Левченко объяснил, зачем Иркутской области нужен Госплан

Заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы прошло под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На встрече обсудили вопросы дальнейшей работы по реализации и контролю исполнения Госплана.

- Госплан был сделан поэтапно, мы отрабатывали отдельные направления по разным отраслям. К примеру, с учетом реальных потребностей жителей региона, сформировали Госплан для отрасли сельское хозяйство. Многие наши идеи сегодня восприняты на федеральном уровне. И те соглашения, которые нам нужно было подписать с Министерствами РФ в рамках национальных проектов, по сути, повторили задачи, поставленные Госпланом, - отметил глава региона.

Важная задача – внедрять Госплан на уровне муниципалитетов, исходя из федеральных и региональных задач.

- Сегодня Госплан – это документ, который отражает траекторию развития Иркутской области. Теперь мы переходим к практической стадии, которая включает в себя разработку, утверждение и реализацию дорожных карт. Они касаются развития отдельных отраслей и уже разработаны проекты, которые сейчас находятся в министерстве финансов, поскольку не могут быть реализованы без перспективного бюджетного планирования, - подчеркнул ответственный секретарь Госплана, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Многие мероприятия, предусмотренные Госпланом, уже отражены в государственных программах Иркутской области.

- В этом плане у нас получается хорошая взаимоувязка, потому что реализация национальных проектов способствует достижению задач и показателей Госплана, и наоборот, реализация Госплана напрямую и косвенно способствует достижению тех целей и целевых показателей, которые установлены Указом Президента Российской Федерации, - отметила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Напомним, 9 июля 2018 года указом Губернатора был создан Государственный комитет по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Координирующий орган объединил ключевых управленцев и экспертов, в том числе из Москвы и других субъектов РФ. Основной задачей стало объединение работы всех профильных ведомств и территорий региона, в итоге - создание пятилетнего плана развития Иркутской области. Распоряжение об утверждении Госплана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы подписано Губернатором в декабре, министерству экономического развития региона совместно с исполнительными органами поручено обеспечить доработку и предоставление Губернатору территориального блока Госплана.

Стратегические цели пятилетнего Госплана – рост экономики, бюджета и уровня жизни. За счет скоординированных действий региональной власти, муниципалитетов и бизнес-сообщества реализация Госплана позволит правильно распределить существующие ресурсы и, самое главное, получить от них максимальную отдачу, которая заключается в приоритетном развитии обрабатывающих отраслей промышленности, включая АПК, а в конечном итоге - в повышении уровня жизни населения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.