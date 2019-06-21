ИАЦ «Альпари»: Золото нацелилось на $1435

По оценкам ИАЦ «Альпари», золото выглядит потрясающе сильным на этой неделе, но причина для роста его стоимости одна и та же: рост спроса на активы «тихой» гавани в условиях общемировой нестабильности. Говоря проще, драгметалл дорожает к максимумам с августа 2013 года на фоне потребности инвесторов в хеджировании рисков.

Накануне в очередной раз обострились отношения между США и Ираном после того, как последний уничтожил американский разведывательный дрон. Инцидент с беспилотником активизировал успокоившийся было по поводу Ирана Белый дом, а президент Дональд Трамп тут же сообщил, что это та ситуация, которой Штаты не потерпят.

«Вы увидите, что произойдет позднее», — сказал Трамп, и инвесторы забеспокоились, потому что отлично помнят, как быстро Вашингтон может реагировать на сигналы с Ближнего Востока, которые показались ему недостаточно приятными.

Утром в пятницу, 21 июня, тройская унция золота торгуется по $1409, реализовав тем самым нашу наиболее амбициозную цель. При этом, по оценкам «Альпари Голд», шансы на продолжение подъема сохраняются, новой целью роста может стать $1435, а в отдаленной перспективе даже $1500. Золото отлично защищает рынок от рисков, и инвесторы знают об этом.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»