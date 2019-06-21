ИГУ и ИРНИТУ вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в сфере IT

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере ИТ. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.

Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Молодые специалисты, окончившие этот вуз, претендуют на зарплату в 160 тысяч рублей. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+25 тыс. рублей).

Два иркутских ВУЗа — Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет — вошли ТОП-20. Так выпускники Иркутского государственного университета могу претендовать на зарплату в 80 тыс. рублей, а Иркутского национального исследовательского технического университета — 78 тыс. рублей

Рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере ИТ.

Место Вуз, город Зарплата в Москве

2018-2019 Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший вуз-участник рейтинга. Средний балл

ЕГЭ 2018 Оставшиеся

в городе обучения 1 1 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Москва 160 000 Р + 10 000 95,3 91% 2 2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Москва 140 000 Р + 10 000 90,5 73% 3 4 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Москва 130 000 Р + 25 000 83,8* 80% 4 3 Университет ИТМО Санкт-Петербург 128 000 Р + 8 000 94,5 81% 5 3 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" Москва 125 000 Р + 5 000 89,8 79% 6 5 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Новосибирск 112 000 Р + 12 000 83,3 68% 7 7 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Москва 110 000 Р + 17 000 94,0 86% 8 6 Национальный исследовательский университет "МЭИ" Москва 100 000 Р + 5 000 83,3 80% 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань 100 000 Р + 9 000 83,0 71% 9 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Москва 100 000 Р + 10 000 85,8 78% 10 Санкт-Петербургский государственный университет Санкт-Петербург 100 000 Р + 11 000 89,7 83% 9 11 Новосибирский государственный технический университет Новосибирск 98 000 Р + 11 000 77,3 85% 10 8 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Екатеринбург 97 000 Р + 6 000 78,8 67% 11 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород 97 000 Р + 10 000 75,1 76% 12 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Санкт-Петербург 97 000 Р + 12 000 83,3 74% 11 7 Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Москва 95 000 Р + 2 000 82,0 70% 9 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Москва 95 000 Р + 5 000 82,0 83% 11 Пермский государственный национальный исследовательский университет Пермь 95 000 Р + 8 000 73,4 65% Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томск 95 000 Р 79,8 47% 12 9 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербург 92 000 Р + 2 000 73,5 81% 13 12 Уфимский государственный авиационный технический университет Уфа 90 000 Р + 5 000 70,8 74% 14 13 Сибирский федеральный университет Красноярск 86 000 Р + 3 000 69,9 59% 14 Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. Саратов 86 000 Р + 5 000 75,7 67% 15 14 Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова Санкт-Петербург 85 000 Р + 4 000 78,8 86% 15 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева Нижний Новгород 85 000 Р + 5 000 68,8 69% 15 Российский университет транспорта (МИИТ) Москва 85 000 Р + 5 000 66,3 66% 16 Дальневосточный федеральный университет Владивосток 85 000 Р + 6 000 68,3 65% 16 15 Омский государственный технический университет Омск 84 000 Р + 4 000 65,2 56% 17 19 Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск 82 000 Р + 7 000 74,8 67% 19 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова Барнаул 82 000 Р + 7 000 68,0 60% 18 15 Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва Самара 80 000 Р 76,9 72% 17 МИРЭА – Российский технологический университет Москва 80 000 Р + 2 000 73,3 71% 18 Оренбургский государственный университет Оренбург 80 000 Р + 4 000 66,3 65% 19 Волгоградский государственный технический университет Волгоград 80 000 Р + 5 000 62,7 56% 19 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского Омск 80 000 Р + 5 000 65,0 65% 19 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Москва 80 000 Р + 5 000 67,0 75% 20 Астраханский государственный технический университет Астрахань 80 000 Р + 6 000 64,4 70% Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина Иваново 80 000 Р 72,7 46% Иркутский государственный университет Иркутск 80 000 Р 64,3 70% Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Москва 80 000 Р 84,6 78% 19 Тюменский государственный университет Тюмень 78 000 Р 67,7 95% Иркутский национальный исследовательский технический университет Иркутск 78 000 Р 67,6 64% Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина Рязань 78 000 Р 73,2 67% Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Москва 78 000 Р 86,2 76% 20 Пензенский государственный университет Пенза 77 000 Р 66,2 73% Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Челябинск 77 000 Р 68,3 58%

* Средний балл в МГУ им. М.В. Ломоносова включает в себя не только ЕГЭ, но и дополнительные экзаменационные испытания.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.

Рейтинг 2018 года