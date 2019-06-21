ИГУ и ИРНИТУ вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в сфере IT

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере ИТ. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.
Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Молодые специалисты, окончившие этот вуз, претендуют на зарплату в 160 тысяч рублей. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+25 тыс. рублей).
Два иркутских ВУЗа — Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет — вошли ТОП-20. Так выпускники Иркутского государственного университета могу претендовать на зарплату в 80 тыс. рублей, а Иркутского национального исследовательского технического университета — 78 тыс. рублей
Рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере ИТ.
|
Место
|
Вуз, город
|
Зарплата в Москве
Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший вуз-участник рейтинга.
|
Средний балл
|
Оставшиеся
|
1
|
1
|
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Москва
|
160 000
Р
+ 10 000
|
95,3
|
91%
|
2
|
2
|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Москва
|
140 000
Р
+ 10 000
|
90,5
|
73%
|
3
|
4
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва
|
130 000
Р
+ 25 000
|
83,8*
|
80%
|
4
|
3
|
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
|
128 000
Р
+ 8 000
|
94,5
|
81%
|
5
|
3
|
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Москва
|
125 000
Р
+ 5 000
|
89,8
|
79%
|
6
|
5
|
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Новосибирск
|
112 000
Р
+ 12 000
|
83,3
|
68%
|
7
|
7
|
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Москва
|
110 000
Р
+ 17 000
|
94,0
|
86%
|
8
|
6
|
Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Москва
|
100 000
Р
+ 5 000
|
83,3
|
80%
|
8
|
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань
|
100 000
Р
+ 9 000
|
83,0
|
71%
|
9
|
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Москва
|
100 000
Р
+ 10 000
|
85,8
|
78%
|
10
|
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург
|
100 000
Р
+ 11 000
|
89,7
|
83%
|
9
|
11
|
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирск
|
98 000
Р
+ 11 000
|
77,3
|
85%
|
10
|
8
|
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Екатеринбург
|
97 000
Р
+ 6 000
|
78,8
|
67%
|
11
|
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Нижний Новгород
|
97 000
Р
+ 10 000
|
75,1
|
76%
|
12
|
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербург
|
97 000
Р
+ 12 000
|
83,3
|
74%
|
11
|
7
|
Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Москва
|
95 000
Р
+ 2 000
|
82,0
|
70%
|
9
|
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Москва
|
95 000
Р
+ 5 000
|
82,0
|
83%
|
11
|
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Пермь
|
95 000
Р
+ 8 000
|
73,4
|
65%
|
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Томск
|
95 000
Р
|
79,8
|
47%
|
12
|
9
|
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербург
|
92 000
Р
+ 2 000
|
73,5
|
81%
|
13
|
12
|
Уфимский государственный авиационный технический университет
Уфа
|
90 000
Р
+ 5 000
|
70,8
|
74%
|
14
|
13
|
Сибирский федеральный университет
Красноярск
|
86 000
Р
+ 3 000
|
69,9
|
59%
|
14
|
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Саратов
|
86 000
Р
+ 5 000
|
75,7
|
67%
|
15
|
14
|
Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова
Санкт-Петербург
|
85 000
Р
+ 4 000
|
78,8
|
86%
|
15
|
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Нижний Новгород
|
85 000
Р
+ 5 000
|
68,8
|
69%
|
15
|
Российский университет транспорта (МИИТ)
Москва
|
85 000
Р
+ 5 000
|
66,3
|
66%
|
16
|
Дальневосточный федеральный университет
Владивосток
|
85 000
Р
+ 6 000
|
68,3
|
65%
|
16
|
15
|
Омский государственный технический университет
Омск
|
84 000
Р
+ 4 000
|
65,2
|
56%
|
17
|
19
|
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Томск
|
82 000
Р
+ 7 000
|
74,8
|
67%
|
19
|
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Барнаул
|
82 000
Р
+ 7 000
|
68,0
|
60%
|
18
|
15
|
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва
Самара
|
80 000
Р
|
76,9
|
72%
|
17
|
МИРЭА – Российский технологический университет
Москва
|
80 000
Р
+ 2 000
|
73,3
|
71%
|
18
|
Оренбургский государственный университет
Оренбург
|
80 000
Р
+ 4 000
|
66,3
|
65%
|
19
|
Волгоградский государственный технический университет
Волгоград
|
80 000
Р
+ 5 000
|
62,7
|
56%
|
19
|
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омск
|
80 000
Р
+ 5 000
|
65,0
|
65%
|
19
|
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Москва
|
80 000
Р
+ 5 000
|
67,0
|
75%
|
20
|
Астраханский государственный технический университет
Астрахань
|
80 000
Р
+ 6 000
|
64,4
|
70%
|
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Иваново
|
80 000
Р
|
72,7
|
46%
|
Иркутский государственный университет
Иркутск
|
80 000
Р
|
64,3
|
70%
|
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва
|
80 000
Р
|
84,6
|
78%
|
19
|
Тюменский государственный университет
Тюмень
|
78 000
Р
|
67,7
|
95%
|
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Иркутск
|
78 000
Р
|
67,6
|
64%
|
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина
Рязань
|
78 000
Р
|
73,2
|
67%
|
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Москва
|
78 000
Р
|
86,2
|
76%
|
20
|
Пензенский государственный университет
Пенза
|
77 000
Р
|
66,2
|
73%
|
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Челябинск
|
77 000
Р
|
68,3
|
58%
* Средний балл в МГУ им. М.В. Ломоносова включает в себя не только ЕГЭ, но и дополнительные экзаменационные испытания.
Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.
Рейтинг 2018 года