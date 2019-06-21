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ИГУ и ИРНИТУ вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в сфере IT

21 июня 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых  специалистов, занятых в сфере ИТ. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами. Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.

Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Молодые специалисты, окончившие этот вуз, претендуют на зарплату в 160 тысяч рублей. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+25 тыс. рублей).

Два иркутских ВУЗа — Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет — вошли ТОП-20. Так выпускники Иркутского государственного университета могу претендовать на зарплату в 80 тыс. рублей, а Иркутского национального исследовательского технического университета — 78 тыс. рублей

Рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере ИТ.

 

Место

Вуз, город

Зарплата в Москве
2018-2019

Зарплата, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший вуз-участник рейтинга.

Средний балл
ЕГЭ 2018

Оставшиеся
в городе обучения

1

1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Москва

160 000

 Р

+ 10 000

95,3

91%

2

2

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Москва

140 000

 Р

+ 10 000

90,5

73%

3

4

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Москва

130 000

 Р

+ 25 000

83,8*

80%

4

3

Университет ИТМО

Санкт-Петербург

128 000

 Р

+ 8 000

94,5

81%

5

3

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Москва

125 000

 Р

+ 5 000

89,8

79%

6

5

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Новосибирск

112 000

 Р

+ 12 000

83,3

68%

7

7

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Москва

110 000

 Р

+ 17 000

94,0

86%

8

6

Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Москва

100 000

 Р

+ 5 000

83,3

80%
 

8

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Казань

100 000

 Р

+ 9 000

83,0

71%
 

9

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"

Москва

100 000

 Р

+ 10 000

85,8

78%
 

10

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург

100 000

 Р

+ 11 000

89,7

83%

9

11

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск

98 000

 Р

+ 11 000

77,3

85%

10

8

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Екатеринбург

97 000

 Р

+ 6 000

78,8

67%
 

11

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Нижний Новгород

97 000

 Р

+ 10 000

75,1

76%
 

12

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Санкт-Петербург

97 000

 Р

+ 12 000

83,3

74%

11

7

Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"

Москва

95 000

 Р

+ 2 000

82,0

70%
 

9

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Москва

95 000

 Р

+ 5 000

82,0

83%
 

11

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Пермь

95 000

 Р

+ 8 000

73,4

65%
   

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Томск

95 000

 Р

79,8

47%

12

9

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Санкт-Петербург

92 000

 Р

+ 2 000

73,5

81%

13

12

Уфимский государственный авиационный технический университет

Уфа

90 000

 Р

+ 5 000

70,8

74%

14

13

Сибирский федеральный университет

Красноярск

86 000

 Р

+ 3 000

69,9

59%
 

14

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

Саратов

86 000

 Р

+ 5 000

75,7

67%

15

14

Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова

Санкт-Петербург

85 000

 Р

+ 4 000

78,8

86%
 

15

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Нижний Новгород

85 000

 Р

+ 5 000

68,8

69%
 

15

Российский университет транспорта (МИИТ)

Москва

85 000

 Р

+ 5 000

66,3

66%
 

16

Дальневосточный федеральный университет

Владивосток

85 000

 Р

+ 6 000

68,3

65%

16

15

Омский государственный технический университет

Омск

84 000

 Р

+ 4 000

65,2

56%

17

19

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Томск

82 000

 Р

+ 7 000

74,8

67%
 

19

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Барнаул

82 000

 Р

+ 7 000

68,0

60%

18

15

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва

Самара

80 000

 Р

76,9

72%
 

17

МИРЭА – Российский технологический университет

Москва

80 000

 Р

+ 2 000

73,3

71%
 

18

Оренбургский государственный университет

Оренбург

80 000

 Р

+ 4 000

66,3

65%
 

19

Волгоградский государственный технический университет

Волгоград

80 000

 Р

+ 5 000

62,7

56%
 

19

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Омск

80 000

 Р

+ 5 000

65,0

65%
 

19

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Москва

80 000

 Р

+ 5 000

67,0

75%
 

20

Астраханский государственный технический университет

Астрахань

80 000

 Р

+ 6 000

64,4

70%
   

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина

Иваново

80 000

 Р

72,7

46%
   

Иркутский государственный университет

Иркутск

80 000

 Р

64,3

70%
   

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Москва

80 000

 Р

84,6

78%

19

  

Тюменский государственный университет

Тюмень

78 000

 Р

67,7

95%
   

Иркутский национальный исследовательский технический университет

Иркутск

78 000

 Р

67,6

64%
   

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина

Рязань

78 000

 Р

73,2

67%
   

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Москва

78 000

 Р

86,2

76%

20

  

Пензенский государственный университет

Пенза

77 000

 Р

66,2

73%
   

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Челябинск

77 000

 Р

68,3

58%

* Средний балл в МГУ им. М.В. Ломоносова включает в себя не только ЕГЭ, но и дополнительные экзаменационные испытания.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 года выпуска.
Рейтинг 2018 года

 


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