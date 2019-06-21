В Иркутске созданы рабочие группы по реализации проекта «Умного города»

В Иркутске состоялось первое совещание Центра компетенций по реализации проекта «Умный город». ​​Распоряжение о создании центра было подписано мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым по результатам Всероссийского селекторного совещания. Он будет заниматься разработкой, внедрением технологий и программ в сфере цифровизации городского хозяйства в рамках реализации проекта «Умный город».

В рабочем совещании приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатели комитетов администрации Иркутска, представители научного сообщества, крупных предприятий – провайдеров.

В Иркутске разработана и утверждена Дорожная карта проекта «Умный город» в соответствии с указанными стандартами. Она включает мероприятия по следующим направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис.

Как отметила заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золотарева, в список пилотных городов проекта «Умный город» Иркутск вошел благодаря реализации конкретных проектов.

– Заявки на участие в проекте подавали многие города нашего региона. Однако тем критериям, которые были заявлены федеральным центром, полностью отвечал только Иркутск. В столице Приангарья уже действуют многие процессы, которые только предполагались к реализации , – отметила Ольга Золотарева. – Воплощение этого проекта позволит не только повысить имидж областного центра и региона, но, главное, улучшить качество жизни нашего населения .

В Иркутске уже работает система электронного взаимодействия с гражданами – Я#Иркутянин. Совместно с МКУ «Безопасный город внедряются «умные» технологии в городскую инфраструктуру, социальные объекты. Администрация Иркутска сотрудничает с научным сообществом. В прошлом году началась реализация программы «корпоративный акселератор» для инновационных и муниципальных предприятий на базе ИРНИТУ. Уже разработаны конкретные решения, которые направлены на автоматизацию процессов производства и внедрение IT-технологий в сферу городского хозяйства. Совместно с компаниями-провайдерами идет работа по установке сервисов «умных» подъездов и дворовых территорий, «умного» освещения, городской интеллектуальной транспортной системы. Разработана централизованная система сбора информации по всем сферам деятельности муниципалитета «Геопортал».

В настоящее время администрация Иркутска ведет работу по привлечению к реализации проекта компаний (как отечественных, так и зарубежных), специализирующихся на концептуальных решениях «Умного города» с целью отбора передовых цифровых и инженерных решений. В случае успешной апробации, администрация поспособствует включению технологического решения в перечень лучших практик для дальнейшего тиражирования на всей территории РФ.

По итогам заседания принято решение создать рабочие группы по каждому направлению реализации проекта. Следующая встреча участников Центра компетенций состоится через месяц. За это время будут подготовлены конкретные предложения по цифровизации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.