Россияне на 10% сократили расходы на интернет и цифровое телевидение

IT-компания АТОЛ, ведущий российский производитель онлайн-касс и программных решений для ритейла, изучила расходы пользователей на интернет и цифровое телевидение в России. Эксперты выяснили, что в среднем на эту категорию тратят 638 рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 25 млн чеков, сформированных российскими провайдерами интернета и телевидения с помощью сервиса аренды онлайн-касс АТОЛ Онлайн за периоды с 1 февраля по 31 мая 2018 и 2019 годов.

Алексей Макаров, основатель IT-компании АТОЛ, ведущего российского производителя онлайн-касс:

“Мы выявили тенденцию к снижению расходов россиян на интернет и цифровое телевидение. Средний чек на оплату услуг в 2019 году составляет 638 рублей, что на 10% меньше, чем в 2018. По нашим сведениям, в структуре совокупных трат в категории "интернет и цифровое ТВ" расходы на тв составляют 36%, а на интернет 64% соответственно”.

Сравнение значений средних чеков за период февраль-май 2018/2019