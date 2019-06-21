Акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области при поддержке ИНК в шестой раз

Культурная акция «Северный десант», генеральным партнером и соорганизатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоится в этом году уже в шестой раз и будет посвящена 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, 50-летию открытия Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения и Году театра в России.

В рамках акции, которая стартует 21 июня, запланировано десять творческих встреч – в Иркутске, Ербогачене, Усть-Куте, Верхнемарково, Нии, Звездном, Янтале, на Данилово, Яракте, в Железногорске-Илимском и в поселке Коршуновский. Также в программе – мастер-классы для работников культуры и участников художественной самодеятельности, пресс-конференции, благотворительные акции, показы фильмов, подведение итогов ежегодного конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья», большой юбилейный концерт на стадионе в честь 45-летия БАМа и 65-летия города Усть-Кута.

- Проект родился на эмоциях, чувстве ностальгии времен строительства Байкало-Амурской магистрали, особом отношении к людям, которых собрала эта великая стройка, - сообщила автор проекта «Северный десант» иркутская журналистка Татьяна Жиндаева. - Это целый пласт в истории и культуре нашей страны, много замечательных песен, стихов и прозы посвящено тем событиям и героям строительства магистрали. Нашу идею поддержали артисты и спонсоры. В первую очередь я благодарю Иркутскую нефтяную компанию, руководителей ИНК, которые стали настоящими партнерами нашего проекта. И если мы раньше посещали с творческими вечерами три-четыре северных города, то в прошлом году в наш юбилейный десант – пятый по счету – мы поехали уже не только по территориям Иркутской области, но также в Республику Саха (Якутия), и это было десять городов.

Этим летом гостями «Северного десанта» станут заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, народная артистка Грузии Ия Нинидзе, белорусский и российский артист театра и кино, юморист Олег Акулич и популярная российская актриса Ирина Лачина.

- Поверьте, востребованным артистам очень сложно вырваться на целых десять дней из графика – отменить спектакли, гастроли, съемки. И, к сожалению, очень дорогие перелеты в нашей стране. Тем не менее, мы при поддержке спонсоров делаем это большое, великое дело – несем культуру в территории, где ничего подобного не происходило никогда! – говорит Эвклид Кюрдзидис. - Я не забуду поездку в село на севере Иркутской области, где живет всего 500 человек, тот дом культуры, уже развалившийся, но очень чистый внутри. Ту женщину, на чьих хрупких плечах держится вся жизнь в этом ДК, и сшитую ею занавесочку вместо театрального занавеса. Это все так трогательно! Поездки в «Северный десант» лично мне, заслуженному артисту России, кавалеру ордена и прочее-прочее помогают… оставаться человеком. Таким же настоящим человеком, как те, что живут от меня за десять тысяч километров, ценят живое общение с культурой и друг с другом. Я уверен, настанет момент, когда великая идея «Северного десанта» найдет поддержку на государственном уровне.

Традиционно проект «Северный десант» объединяет тысячи зрителей. Концерты и спектакли известных и всенародно любимых актеров всегда проходят с аншлагом во всех населенных пунктах маршрута. Вход на мероприятия свободный.