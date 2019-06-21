Аналитики Альфа-Банка: Беспокойство о росте экономики теперь связано с розничным кредитованием

Несмотря на опасения по поводу 7%-го снижения продаж автомобилей в мае, рост оборота розничной торговли вышел на уровне 1,4% г/г. А вот рост промышленности на 0,9% г/г разочаровал рынок. В ближайшие месяцы беспокойства по поводу динамики экономики будут в большей степени связаны с замедлением розничного кредитования, считают аналитики Альфа-Банка.

Оборот розничной торговли вырос на 1,4% г/г

Несмотря на беспокойства, которые были навеяны снижением продаж автомобилей на 7% г/г в мае, оборот розничной торговли вырос на 1,4% г/г против прогноза аналитиков Альфы в 1,0% г/г и консенсус прогноза рынка в 1,3% г/г.

Хорошей новостью стало снижение уровня безработицы до 4,5% на фоне сильного роста реальных зарплат на 2,8% г/г в мае, кроме того, с учетом пересмотра, суммарный рост реальных зарплат за 5М19 теперь составляет 2,0% г/г. Сильные цифры по росту зарплат сегодня упоминались президентом Путиным во время его прямой линии как подтверждение того, что динамика доходов не так уж плоха.

Темп роста розничных кредитов замедлился до 23,3% г/г

Пересмотр и сильный рост зарплат в мае не очень сочетаются с динамикой банковского сектора.В мае объем розничных депозитов в системе не изменились, а в сегменте рублевых депозитов темп годового прироста замедлился с 7,1% г/г в апреле до 6,8% г/г в мае. Другой сигнал слабости спроса – это тот факт, что инфляция по итогам 1-17 июня была нулевой, а значит может снизится до уровня ниже 5,0% г/г по итогам этого месяца. Темп роста розничных кредитов замедлился до 23,3% г/г по сравнению с 23,8% г/г в апреле,

то есть прирост составил 1,6% м/м – по расчетам аналитиков Альфы, если рынок продолжит расти приблизительно таким же номинальным темпом, как в мае, то есть на 250 млрд руб в месяц, то к концу лета темп его роста замедлится до 21% г/г. Более медленный кредитный рост означает дополнительные риски для темпов роста экономики в последующие месяцы.

Промышленность выросла всего на 0,9%

По данным Росстата, в мае промышленность выросла всего на 0,9% г/г. Это означает, что рост за 5М19 составил 2,4% г/г. Ранее аналитики Альфа-Банка отмечали, что некоторое ухудшение темпа роста в промышленности было ожидаемым из-за снижения количества рабочих дней в мае этого года по сравнению с маем 2018 года. Тем не менее, они неприятно удивлены тем, что помесячная статистика по промышленности показывает излишнюю нестабильность Такая волатильность цифр заставляет аналитиков сохранять осторожный взгляд на перспективы промышленного роста.

Беспокойство о росте будет формировать повестку политики ЦБ РФ

14-го июня ЦБ РФ, как и одидали аналитики, понизил ключевую ставку до 7,5%. В условиях слабого роста, который подтверждается слабыми результатами в промышленности, ЦБ РФ сохранит мягкую риторику. С учетом того, что в июне число рабочих дней будет также меньше чем в июне 2018 года, прогнозы роста должны оставаться осторожными. При этом, аналитики Альфа-Банка полагают, что ЦБ скорее всего пока возьмет паузу и произведет следующее снижение своей ставки уже в сентябре 2019 года.