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Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый мобильный банк для Android

24 июня 2019

В обновленном приложении был полностью переработан дизайн, оптимизированы экранные формы, сокращены шаги при осуществлении платежей и переводов, добавлен новый функционал.

Пользуясь «АТБ Мобайл», вы сможете:

  • Переводить деньги между счетами и в другие банки;
  • Пополнять карты АТБ с карт других банков;
  • Оплачивать услуги мобильной связи, ЖКХ, интернет и другие услуги;
  • Осуществлять моментальные переводы на карты других банков;
  • Делать переводы по шаблону;
  • Контролировать состояние счетов;
  • Просматривать дополнительную информацию по продуктам, в том числе – сумму задолженности, процентную ставку, дату и сумму минимального платежа, а также дату и сумму льготного периода;
  • Создавать шаблоны платежей;
  • Просматривать курсы валют;
  • Анализировать доходы и расходы;
  • Прокладывать маршрут до ближайшего офиса или банкомата;
  • Просматривать все необходимые функции на первом экране приложения

 Кроме важных функций приложения, в личный кабинет было добавлено следующее:

  • Удобная навигация по приложению с помощью новой кнопки меню - просто удержите кнопку пальцем и переместите по нижнему краю приложения в том положении, в котором вам будет удобно пользоваться. Эта кнопка не только удобна в использовании, но и освобождает место на экране телефона;
  • Персональное приветствие при входе в приложение;
  • Названия продуктов выбираете, как вам удобно, используя эмодзи. Для этого необходимо выбрать интересующий вас продукт, нажить на значок «i» и выбрать «Переименовать карту/счет/вклад/кредит»;
  • Красивый и анимированный фон сделает использование приложения более комфортным.

Скачивайте приложение в Google Play по ссылке и используйте его вместо старого приложения, а мы будем ждать от вас положительные оценки в отзывах Google Play.


/ СИА /
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