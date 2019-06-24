Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый мобильный банк для Android

В обновленном приложении был полностью переработан дизайн, оптимизированы экранные формы, сокращены шаги при осуществлении платежей и переводов, добавлен новый функционал.
Пользуясь «АТБ Мобайл», вы сможете:
- Переводить деньги между счетами и в другие банки;
- Пополнять карты АТБ с карт других банков;
- Оплачивать услуги мобильной связи, ЖКХ, интернет и другие услуги;
- Осуществлять моментальные переводы на карты других банков;
- Делать переводы по шаблону;
- Контролировать состояние счетов;
- Просматривать дополнительную информацию по продуктам, в том числе – сумму задолженности, процентную ставку, дату и сумму минимального платежа, а также дату и сумму льготного периода;
- Создавать шаблоны платежей;
- Просматривать курсы валют;
- Анализировать доходы и расходы;
- Прокладывать маршрут до ближайшего офиса или банкомата;
- Просматривать все необходимые функции на первом экране приложения
Кроме важных функций приложения, в личный кабинет было добавлено следующее:
- Удобная навигация по приложению с помощью новой кнопки меню - просто удержите кнопку пальцем и переместите по нижнему краю приложения в том положении, в котором вам будет удобно пользоваться. Эта кнопка не только удобна в использовании, но и освобождает место на экране телефона;
- Персональное приветствие при входе в приложение;
- Названия продуктов выбираете, как вам удобно, используя эмодзи. Для этого необходимо выбрать интересующий вас продукт, нажить на значок «i» и выбрать «Переименовать карту/счет/вклад/кредит»;
- Красивый и анимированный фон сделает использование приложения более комфортным.
Скачивайте приложение в Google Play по ссылке и используйте его вместо старого приложения, а мы будем ждать от вас положительные оценки в отзывах Google Play.