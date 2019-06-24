Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый мобильный банк для Android

В обновленном приложении был полностью переработан дизайн, оптимизированы экранные формы, сокращены шаги при осуществлении платежей и переводов, добавлен новый функционал.

Пользуясь «АТБ Мобайл», вы сможете:

Переводить деньги между счетами и в другие банки;

Пополнять карты АТБ с карт других банков;

Оплачивать услуги мобильной связи, ЖКХ, интернет и другие услуги;

Осуществлять моментальные переводы на карты других банков;

Делать переводы по шаблону;

Контролировать состояние счетов;

Просматривать дополнительную информацию по продуктам, в том числе – сумму задолженности, процентную ставку, дату и сумму минимального платежа, а также дату и сумму льготного периода;

Создавать шаблоны платежей;

Просматривать курсы валют;

Анализировать доходы и расходы;

Прокладывать маршрут до ближайшего офиса или банкомата;

Просматривать все необходимые функции на первом экране приложения

Кроме важных функций приложения, в личный кабинет было добавлено следующее:

Удобная навигация по приложению с помощью новой кнопки меню - просто удержите кнопку пальцем и переместите по нижнему краю приложения в том положении, в котором вам будет удобно пользоваться. Эта кнопка не только удобна в использовании, но и освобождает место на экране телефона;

Персональное приветствие при входе в приложение;

Названия продуктов выбираете, как вам удобно, используя эмодзи. Для этого необходимо выбрать интересующий вас продукт, нажить на значок «i» и выбрать «Переименовать карту/счет/вклад/кредит»;

Красивый и анимированный фон сделает использование приложения более комфортным.

Скачивайте приложение в Google Play по ссылке и используйте его вместо старого приложения, а мы будем ждать от вас положительные оценки в отзывах Google Play.