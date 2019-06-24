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Ольга Прокопьева, директор АТБ по Республике Саха (Якутия) выступила на форуме «Западная Якутия – новые возможности»

24 июня 2019

Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в работе инвестиционного форума «Западная Якутия - новые возможности», на котором директор банка по Республике Саха (Якутия) Ольга Прокопьева выступила с двумя докладами.

Инвестиционный форум, который открыл Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, проходил два дня. В первый день на панельной дискуссии Ольга Анатольевна выступила с докладом на тему: «Финансовые решения в поддержку субъектов малого предпринимательства».

На второй день Ольга Прокопьева участвовала в семинар-тренинге для субъектов малого и среднего предпринимательства: «О мерах поддержки МСП в сфере закупок Республики Саха (Якутия)» с докладом на тему: «Гарантии, предоставляемые Азиатско-Тихоокеанским банком».

- «Западная Якутия – новые возможности» - важное мероприятие для нашего региона, так как это позволяет настроить диалог между властью и бизнес-сообществом. Подобные встречи с представителями различных бизнес отраслей показывают нам существующие запросы и тенденции в развитии местного предпринимательства, -  прокомментировала директор банка по Республике Саха (Якутия) Ольга Прокопьева.

 В работе форума приняли участие крупные банки, региональные предприятия и лизинговые компании


/ СИА /
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