ВТБ запустил пилот с CommuniGate Pro

Банк ВТБ начал пилотирование российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro. Пилот проводится в рамках проекта по созданию единой корпоративной коммуникационной системы объединённого банка ВТБ. До конца года по итогам пилотирования будет принято решение о возможности его дальнейшей промышленной эксплуатации в банке.
Программное обеспечение CommuniGate Pro позволяет усовершенствовать работу электронной почты, передавать голосовые и
Единое ядро платформы предоставляет заказчикам все сервисы одновременно в отличие от стандартного подхода интеграции нескольких решений между собой. Это позволяет экономить на инфраструктуре и обслуживании. Гибкий и открытый API CommuniGate Pro обеспечивает практически бесшовную интеграцию с другими
Руководитель департамента информационных технологий банка ВТБ Сергей Баранов отметил: «Построение современной