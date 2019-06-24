«Сбербанк — самый лакомый кусок с точки зрения киберпреступников»

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в основной пленарной сессии II Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком при поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая экономика», оператором конгресса выступил Фонд Росконгресс. Тема дискуссии — «Безопасный цифровой мир — будущее или утопия?».

Модератором сессии выступил основатель, директор Thinking the Unthinkable, экс-ведущий BBC World News Ник Гоуинг. Помимо главы Сбербанка в дискуссии приняли участие: заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов; Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина; член правления, руководитель Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Алоис Цвингги; управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов. С приветственным словом к участникам сессии обратился Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Участники ключевого мероприятия конгресса подвели итоги совместной работы, обсудили перспективы развития в эпоху глобальной цифровой трансформации, а также определили стратегии повышения общемировой устойчивости к глобальным киберугрозам.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«65% людей, по опросам в начале 2019 года, подтвердили, что они подвергались в своей жизни кибератакам. По опросам специалистов, 100% людей подвергались кибератакам. 10 млн экземпляров нового вредоносного программного обеспечения появляется ежемесячно. Новую уязвимость нулевого дня обнаруживают каждые 17 дней.Сбербанк — самый лакомый кусок в стране с точки зрения киберпреступников. На нас они оттачивают свое мастерство, любят нас атаковать. Нас спамили, пытались заразить вирусами, проводили DDoS-атаки. Любой современный банк — это огромная производящая софт компания. В каждый процесс должна быть вшита функция кибербезопасности. У нас в банке работает 1100 специалистов по кибербезопасности. Еще одна очень важная вещь — это коллаборация внутри организации. Есть ИТ, бизнес-функции, фронтальные функции. Очень важно, чтобы все функции работали вместе, иначе ты всегда будешь уязвим».

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ:

«Что нужно сделать? Первое — это создание сетей доверия, сетей обмена информацией о киберугрозах. Второе — это просвещение. Люди все равно будут генерировать уязвимости. Только повышая уровень цифровой гигиены, можно минимизировать риски. Третья — деполитизация мировой повестки. Сейчас в мире существует нулевая терпимость к применению химического, ядерного оружия. Такая же нетерпимость должна быть к политизации повестки кибербезопасности. Любой деятель, кто позволяет себе политизировать эту повестку, должен быть подвергнут мировому остракизму. У нас огромные шансы как у страны, потому что мы в огромном количестве отраслей являемся технологическим лидером. Мы открыты к этой деполитизированной повестке, этому диалогу и сотрудничеству».

Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального банка РФ:

«Все действуют в конкурентной среде и часто экономят на вопросах безопасности. Но вопрос защищенности от киберрисков скоро будет конкурентным преимуществом. Люди будут обращаться в те организации, где они будут уверены, что обеспечен уровень кибербезопасности, потому что обеспокоенность людей возрастает. Это способ в будущем зарабатывать деньги, если вы сейчас будете вкладываться в кибербезопасность».

Алоис Цвингги, член правления, руководитель Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума:

«Проблема кибербезопасности — это не техническая проблема, это вопрос стратегии, обеспечения существования компании. За два-три месяца до того, как компания Maersk стала жертвой нападения, она прошла кибераудит и получила очень высокие оценки. Им пришлось переустановить всю ИТ-инфраструктуру за несколько недель. Это была очень хорошая возможность учиться. Сейчас они говорят: в кибербезопасности мы можем считать, что это наше конкурентное преимущество».

Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана»:

«Это напоминает мне философский парадокс Зенона, когда Ахиллес не может догнать черепаху. Технологии развиваются, мы отвечаем на новые вызовы, но киберзлоумышленники на шаг впереди. Они атакуют не только уже подготовленные компании, но прежде всего слабое звено, пытаются найти точки входа. Финансовый ландшафт изменится очень сильно в сторону экосистем, и поэтому уровень кибербезопасности становится определяющим — иначе регуляторами будет очень много вопросов задаваться. Кибербезопасность должна стать неотъемлемой частью риск-менеджмента и корпоративного управления. И не только в банковских структурах, но и во всей экосистеме вокруг. Киберзлоумышленники работают в трансграничном масштабе, и ответ тоже должен быть трансграничным».

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

Второй Международный конгресс по кибербезопасности — ключевое мероприятие Global Cyber Week, международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17–21 июня в Москве и является крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединяет под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей.

Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической кибербезопасности OFFZONE, которая прошла 17–18 июня. 19 июня состоялся онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на сайте следить за действиями участников в режиме реального времени.

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью.