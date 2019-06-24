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Сбербанк будет рассматривать Oracle как одного из поставщиков облачных сервисов защиты данных

24 июня 2019

Сбербанк в рамках II Международного конгресса по кибербезопасности (ICC) заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с международной IT-корпорацией Oracle с целью защиты данных. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Oracle в России и СНГ Олег Жуков.

Стороны договорились о сотрудничестве в области новых технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект в части кибербезопасности и операционного управления IT.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«У Сбербанка появится новый доверительный советник и отраслевой эксперт в защите кибербезопасности — корпорация Oracle. Наше сотрудничество включает в себя проведение регулярных встреч, целью которых будет являться выработка эффективных дальнейших взаимовыгодных шагов в области информационной безопасности. Вопросы по защите данных являются крайне важными для банка, и мы будем продолжать совершенствовать киберзащиту». 

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.


/ СИА /
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