25 000 баллов самой активной «Семейной команде»: Дальневосточный банк проводит летнюю акцию для держателей карт МИР

Любите активный отдых или планируете большое автомобильное путешествие этим летом? Дальневосточный банк поддержит любую вашу идею!

С 21 июня по 20 сентября 2019 года участвуйте в акции «Активное лето!», расплачивайтесь картами МИР «Семейная команда» и получите шанс выиграть 300 баллов, 5 000 баллов или главный приз — 25 000 баллов для вашего автопутешествия! Баллами можно оплатить до 100 % топлива и прочих товаров в сети АЗК/АЗС под брендами «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 Балл = 1 рубль скидки.

Для участия в еженедельном розыгрыше призов по 300 баллов совершайте не менее трех покупок в неделю с картой Мир «Семейная команда» Дальневосточного банка на сумму от 300 рублей каждая. Выиграть 5 000 баллов можно, расплачиваясь картой Мир «Семейная команда» не менее 10 раз в месяц на общую сумму от 5 000 рублей – призы разыгрываются ежемесячно. Выполнив все условия для получения призов 300 и 5 000 баллов, вы автоматически становитесь участником розыгрыша главного приза – 25 000 баллов!

Если вы еще не в нашей «Семейной команде», то оформите карту в любом офисе Дальневосточного банка и скорее присоединяйтесь к акции «Активное лето!».

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Дальневосточный банк является партнером программы лояльности «Семейная команда» крупнейшей нефтяной компании «Роснефть». Карты «Семейная команда»* на базе платежной системы «Мир» обладают не только полноценным банковским функционалом, но и позволяют держателям накапливать бонусные баллы для последующей оплаты ими до 100 % стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС под брендами «Роснефть» и «ТНК».

С подробной информацией об акции «Активное лето!», в том числе об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также с Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону контакт-центра программы лояльности «Семейная команда» 8 800 555-37-23.

«Условия Акции Активное лето!»

*ко-бренд Банка ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.