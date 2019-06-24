Глава РСХБ Борис Листов обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко

В рамках рабочего визита в Ленинградскую область Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов встретился с губернатором региона Александром Дрозденко. Стороны обсудили расширение сотрудничества между банком и Правительством региона в части финансирования экспортно ориентированных компаний и перспективных направлений развития АПК, а также реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона.

На встрече Глава РСХБ Борис Листов представил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко нового директора регионального филиала в регионе – Алексея Кольчика. Борис Листов подчеркнул, что Россельхозбанк намерен усиливать свои позиции в регионе.

«Банк готов в полном объёме финансировать аграриев Ленинградской области. Мы заинтересованы в реализации новых проектов, направленных на развитие как перспективных сегментов АПК региона, так и смежных отраслей, которые будут способствовать росту экономических показателей. В приоритете - поддержка малых форм хозяйствования и фермерского движения. Только с начала 2019 года Банк направил МСП Ленинградской области – 1,3 млрд рублей», - отметил глава РСХБ Борис Листов.

«Мы являемся лидерами России на многих направлениях сельскохозяйственного производства. Господдержка агропромышленного комплекса ежегодно составляет порядка 6 млрд рублей. Предприятия активно развиваются и для удержания хороших темпов, для развития нужны оборотные средства. Мы надеемся, что Россельхозбанк увеличит вложения в развитие сельского хозяйства региона», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе рабочего визита Борис Листов посетил региональный филиал банка, а также ознакомился с ходом строительства крупнейшей в Ленинградской области молочно-товарной фермы ЗАО «ПЗ «Рабитицы». Ферма будет построена на территории племенного завода, где выращивают крупный рогатый скот голштинской породы. Инвестиционный проект реализуется с использованием механизма льготного кредитования АПК. Объем кредитной поддержки РСХБ составил порядка 1 млрд рублей.

Племенной завод «Рабитицы» входит в число 50 крупнейших производителей сырого молока в РФ и десяти наиболее эффективных предприятий региона. Показатель надоев - лучший в области и превосходит среднее значение по стране более чем в два раза. Реализация проекта позволит заводу «Рабитицы» нарастить объем производства молока на 21,7%, до 21 тыс. тонн в год, молочное стадо при этом увеличится на 28%, до 1,8 тысяч голов. Ввод в эксплуатацию нового объекта запланирован на первое полугодие 2020 года.

Россельхозбанк работает в Ленинградской области с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 62 млрд рублей, из них 52 млрд рублей в АПК. При участии Банка было реализовано более 100 проектов по строительству и модернизации объектов, которые ежегодно обеспечивают производство порядка 12 тыс. т. мяса и птицы, 262 тыс. т. молока. Только сначала 2019 года Банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции АПК области порядка 2 млрд рублей.